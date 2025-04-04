У Мелітополі знищено броньовик з кадирівцями

Підірваний автомобіль із кадирівцями у Мелітополі. Фото: ГУР МОУ

У Мелітополі Запорізької області підірвали броньовий автомобіль, в якому перебували кадирівці. Вибухнув ворожий броньовик 3 квітня 2025 року.

Про це інформує пресслужба Головного управління розвідки Міноборони України у п’ятницю, 4 квітня.

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Підірваний автомобіль із кадирівцями у Мелітополі. Фото: ГУР МОУ

На Запоріжжі вибухнув броньовик із кадирівцями — деталі

За даними ГУР, 3 квітня цього року на околиці тимчасово окупованого Мелітополя Запорізької області вибухнув броньований автомобіль "Тигр" російських загарбників.

Як з’ясувалося, всередині перебував ворожий екіпаж та десант окупаційного підрозділу "Ахмат Восток".

Внаслідок вибуху броньованого автомобіля втрати ворога склали щонайменше п’ять "кадирівців".

В українській розвідці нагадали, що за кожен воєнний злочин, скоєний проти українського народу, буде справедлива відплата.

Скриншот повідомлення ГУР МОУ/Facebook

Раніше ми повідомляли, що на Покровському напрямку військові ЗСУ зірвали штурм РФ, знищивши російську бронетехніку.

Крім того, нещодавно українські військові ліквідували дзюдоїста та тренера з Донеччини. Він представляв на російських змаганнях тимчасово окуповану Донецьку область.