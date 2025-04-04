В Мелитополе уничтожен броневик с кадыровцами

На Запорожье взорвали броневик с кадыровцами — ГУР
В Мелитополе Запорожской области взорвали бронированный автомобиль, в котором находились кадыровцы. Взорвался вражеский броневик 3 апреля 2025 года.
Об этом информирует пресс-служба Главного управления разведки Минобороны Украины в пятницу, 4 апреля.
В Запорожье взорвался броневик с кадыровцами — детали
По данным ГУР, 3 апреля этого года на окраине временно оккупированного Мелитополя Запорожской области взорвался бронированный автомобиль "Тигр" российских захватчиков.
Как выяснилось, внутри находился вражеский экипаж и десант оккупационного подразделения "Ахмат Восток".
В результате взрыва бронированного автомобиля потери врага составили по меньшей мере пять "кадыровцев".
В украинской разведке напомнили, что за каждое военное преступление, совершенное против украинского народа, будет справедливое возмездие.
Ранее мы сообщали, что на Покровском направлении военные ВСУ сорвали штурм РФ, уничтожив российскую бронетехнику.
Кроме того, недавно украинские военные ликвидировали дзюдоиста и тренера из Донецкой области. Он представлял на российских соревнованиях временно оккупированную Донецкую область.
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