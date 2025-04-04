В Мелитополе уничтожен броневик с кадыровцами

Взорванный автомобиль с кадыровцами в Мелитополе. Фото: ГУР МОУ

В Мелитополе Запорожской области взорвали бронированный автомобиль, в котором находились кадыровцы. Взорвался вражеский броневик 3 апреля 2025 года.

Об этом информирует пресс-служба Главного управления разведки Минобороны Украины в пятницу, 4 апреля.

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Взорванный автомобиль с кадыровцами в Мелитополе. Фото: ГУР МОУ

В Запорожье взорвался броневик с кадыровцами — детали

По данным ГУР, 3 апреля этого года на окраине временно оккупированного Мелитополя Запорожской области взорвался бронированный автомобиль "Тигр" российских захватчиков.

Как выяснилось, внутри находился вражеский экипаж и десант оккупационного подразделения "Ахмат Восток".

В результате взрыва бронированного автомобиля потери врага составили по меньшей мере пять "кадыровцев".

В украинской разведке напомнили, что за каждое военное преступление, совершенное против украинского народа, будет справедливое возмездие.

Скриншот сообщения ГУР МОУ/Facebook

Ранее мы сообщали, что на Покровском направлении военные ВСУ сорвали штурм РФ, уничтожив российскую бронетехнику.

Кроме того, недавно украинские военные ликвидировали дзюдоиста и тренера из Донецкой области. Он представлял на российских соревнованиях временно оккупированную Донецкую область.