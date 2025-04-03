Воїни ЗСУ показали, як дрони знищують засоби зв’язку РФ

Українські воїни дронами знищують засоби зв’язку РФ. Фото: скриншот з відео

Українські військові показали кадри, як за допомогою безпілотників знищують об’єкти ворога. Зокрема, у відео показано, як дрони ЗСУ успішно атакують засоби зв’язку та комунікації росіян.

Відповідне відео опублікувало Оперативно-стратегічне угруповання військ "Хортиця" у Telegram у четвер, 3 квітня.

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Воїни ЗСУ дронами атакують засоби зв’язку РФ

Зазначається, що на Новопавлівському напрямку пілоти ударних дронів знищують засоби зв’язку та комунікації, антени й передавачі російських загарбників. У такий спосіб українські захисники позбавляють ворогів переваг у розвідці та управлінні військами.

Пілоти батальйону безпілотних систем виконують це точно й безкомпромісно, знищують усі засоби комунікації окупантів.

В ОСУВ "Хортиця" пояснюють, що знищення цих засобів комунікації значно ускладнить росіянам ведення бойових дій на цьому напрямку. Адже без стабільного зв’язку російським солдатам буде складніше отримувати інформацію та координувати свої підрозділи.

На відео видно результати успішної бойової роботи операторів FPV-дронів батальйону безпілотних систем бригади.

Нагадаємо, що вночі окупанти випустили по території України 39 безпілотників. Однак українським захисникам вдалося знищити 28 ударних БпЛА типу Shahed.

Крім того, 2 квітня росіяни ракетами обстріляли Кривий Ріг, внаслідок чого є загиблі та поранені. Зеленський сказав, що російські загарбники атакували місто цілеспрямовано.