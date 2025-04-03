Скільки сили ППО збили дронів під час атаки РФ

РФ атакувала Україну 39 дронами — скільки цілей збила ППО
У ніч проти 3 квітня російські загарбники атакували Україну 39 безпілотниками. Однак українським оборонцям неба вдалося знищити значну частину ворожих дронів.
Про це повідомили у пресслужбі Повітряних сил ЗСУ у четвер, 3 квітня.
Атака РФ на Україну 3 квітня
У ніч проти 3 квітня 2025 року (із 21:00 2 квітня) російські окупанти атакували Україну 39 ударними дронами типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів. Цієї ночі росіяни запускали безпілотники по території України з напрямків: Міллерово, Приморсько-Ахтарськ, Курськ — РФ.
Повітряний напад відбивали: зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи Сил оборони України.
За інформацією ПС ЗСУ, станом на 9:00 підтверджено збиття 28 ударних БпЛА типу Shahed (безпілотників інших типів) на півночі та сході країни.
Крім того, 7 ворожих безпілотників-імітаторів — локаційно втрачені (без негативних наслідків).
Однак не минулося без наслідків — від ворожого обстрілу постраждали Харківщина, Донеччина та Дніпропетровщина.
Нагадаємо, що 2 квітня росіяни ракетами атакували Кривий Ріг, внаслідок чого загинули четверо людей, ще 17 дістали — зазнали поранень.
У відповідь на обстріл Кривого Рогу глава держави Володимир Зеленський сказав, що війська РФ здійснили цілеспрямований обстріл міста.
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