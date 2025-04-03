Сколько силы ПВО сбили дронов во время атаки РФ

Работа мобильной группы ПВО. Фото: Новинарня

В ночь на 3 апреля российские захватчики атаковали Украину 39 беспилотниками. Однако украинским защитникам неба удалось уничтожить значительную часть вражеских дронов.

Об этом сообщили в пресс-службе Воздушных сил ВСУ в четверг, 3 апреля.

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Атака РФ на Украину 3 апреля

В ночь на 3 апреля 2025 года (с 21:00 2 апреля) российские оккупанты атаковали Украину 39 ударными дронами типа Shahed и беспилотниками-имитаторами различных типов. Этой ночью россияне запускали беспилотники по территории Украины с направлений: Миллерово, Приморско-Ахтарск, Курск — РФ.

Воздушное нападение отражали: зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По информации ВС ВСУ, по состоянию на 9:00 подтверждено сбитие 28 ударных БпЛА типа Shahed (беспилотников других типов) на севере и востоке страны.

Кроме того, 7 вражеских беспилотников-имитаторов — локационно потеряны (без негативных последствий).

Однако не обошлось без последствий — от вражеского обстрела пострадали Харьковщина, Донецкая и Днепропетровская области.

Скриншот сообщения ВС/Facebook

Напомним, что 2 апреля россияне ракетами атаковали Кривой Рог, в результате чего погибли четыре человека, еще 17 получили — получили ранения.

В ответ на обстрел Кривого Рога глава государства Владимир Зеленский сказал, что войска РФ осуществили целенаправленный обстрел города.