Воины ВСУ показали, как дроны уничтожают средства связи РФ

Украинские воины дронами уничтожают средства связи РФ. Фото: скриншот из видео

Украинские военные показали кадры, как с помощью беспилотников уничтожают объекты врага. В частности, в видео показано, как дроны ВСУ успешно атакуют средства связи и коммуникации россиян.

Соответствующее видео опубликовала Оперативно-стратегическая группировка войск "Хортица" в Telegram в четверг, 3 апреля.

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Воины ВСУ дронами атакуют средства связи РФ

Отмечается, что на Новопавловском направлении пилоты ударных дронов уничтожают средства связи и коммуникации, антенны и передатчики российских захватчиков. Таким образом украинские защитники лишают врагов преимуществ в разведке и управлении войсками.

Пилоты батальона беспилотных систем выполняют это точно и бескомпромиссно, уничтожают все средства коммуникации оккупантов.

В ОСГВ "Хортица" объясняют, что уничтожение этих средств коммуникации значительно усложнит россиянам ведение боевых действий на этом направлении. Ведь без стабильной связи российским солдатам будет сложнее получать информацию и координировать свои подразделения.

На видео видны результаты успешной боевой работы операторов FPV-дронов батальона беспилотных систем бригады.

Напомним, что ночью оккупанты выпустили по территории Украины 39 беспилотников. Однако украинским защитникам удалось уничтожить 28 ударных БпЛА типа Shahed.

Кроме того, 2 апреля россияне ракетами обстреляли Кривой Рог, в результате чего есть погибшие и раненые. Зеленский сказал, что российские захватчики атаковали город целенаправленно.