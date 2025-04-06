ВСУ уничтожили российские гаубицы Мста-Б, Д-30 и склады боеприпасов — видео

Уничтожение российской военной техники. Фото: скриншот

Украинские военные показали эффектные кадры уничтожения российской техники на фронте. Оккупанты ежедневно испытывают адский огонь артиллерии.

Видео опубликовала пресс-служба 44-й отдельной артиллерийской бригады имени гетмана Даниила Апостола в Facebook в воскресенье, 6 апреля.

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В общем воинам удалось уничтожить российские гаубицы Мста-Б, Д-30 и полевые склады боеприпасов. Кроме того, противник понес потери в живой силе.

"Операция — демилитаризация", — подписали защитники видео.

Что известно о российских гаубицах Мста-Б и Д-30

Гаубица Мста-Б — это буксируемая артиллерийская система калибра 152 мм, разработанная в СССР в 1980-х годах.

Мста-Б. Фото: росСМИ

Она предназначена для поражения живой силы, укреплений и техники. Дальность стрельбы составляет до 28,9 км с активно-реактивным снарядом, а темп стрельбы — до 7 выстрелов в минуту.

Гаубица использует различные боеприпасы, в том числе фугасные, кассетные и управляемые снаряды типа "Краснополь".

Гаубица Д-30 была разработана еще в 1960-х годах и имеет калибр 122 мм. Она значительно легче Мста-Б — ее масса составляет примерно 3,2 тонны. Максимальная дальность стрельбы — 15,4 км, а темп стрельбы — до 10 выстрелов в минуту.

Гаубица Д-30. Фото: Минобороны РФ

Используется для поддержки пехоты, уничтожения легкобронированных целей и укреплений.

Напомним, за март украинские военные поразили и уничтожили более 77 тысяч российских целей.

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