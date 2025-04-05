Сирський провів нараду з розвитку безпілотних систем — що обговорили

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський. Фото: t.me/osirskiy

Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський провів щомісячну робочу нараду з питань розвитку безпілотних систем. За його словами, наразі ці технології відіграють одну з ключових ролей у сучасній війні.

Про це Олександр Сирський повідомив у Telegram у суботу, 5 квітня.

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Нарада Сирського з розвитку безпілотних систем

Сирський наголосив, що за допомогою безпілотних систем Сили оборони України ефективно знищують російських окупантів та їх техніку, практично зрівнявшись із часткою уражень артилерією. За його словами, збільшуючи роль БпЛА на фронті, вдається зберігати життя військовослужбовців.

Нарада з питань розвитку безпілотних систем. Фото: t.me/osirskiy

Головнокомандувач ЗСУ заслухав звіт командування Сил безпілотних систем. За березень воїни за допомогою безпілотників різних типів уразили та знищили понад 77 тисяч ворожих цілей. Ця кількість на десять відсотків більша, ніж у лютому.

"Продовжуємо нарощувати кількість і спроможності безпілотників на оптоволокні. Безпілотні комплекси із дистанцією ураження 20 км уже працюють на фронті. Є позитивний результат і щодо знищення ворожих розвідувальних БпЛА оперативно-тактичного рівня нашими системами ППО та дронами-перехоплювачами. Так, за місяць знешкоджено близько тисячі розвіддронів. Продовжуємо цю роботу", — наголосив Сирський.

Окрему увагу було присвячено протидії безпілотним системам противника. Україна впроваджує нові системи радіоелектронної боротьби.

Крім того, з доповідями та пропозиціями виступали бойові командири підрозділів БпС "Птахи Мадяра", Третьої штурмової бригади та інших.

"Безпілотні системи стрімко розвиваються, тому маємо тримати руку на пульсі технологічних новацій, а весь передовий і найкращий досвід використання БпС — оперативно впроваджувати й масштабувати", — заявив Сирський.

Він додав, що у війні технологій Україна повинна бути на крок попереду противника.

Допис Сирського. Фото: скриншот

Нагадаємо, Сирський показав, як українські бійці майстерно знищують російських окупантів на фронті за допомогою безпілотників.

Раніше головнокомандувач ЗСУ провів комплексну нараду щодо підсумків діяльності української армії в березні.