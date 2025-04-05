Сырский провел совещание по развитию беспилотных систем — что обсудили

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский. Фото: t.me/osirskiy

Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Александр Сырский провел ежемесячное рабочее совещание по вопросам развития беспилотных систем. По его словам, сейчас эти технологии играют одну из ключевых ролей в современной войне.

Об этом Александр Сырский сообщил в Telegram в субботу, 5 апреля.

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Совещание Сырского по развитию беспилотных систем

Сырский отметил, что с помощью беспилотных систем Силы обороны Украины эффективно уничтожают российских оккупантов и их технику, практически сравнявшись с долей поражений артиллерией. По его словам, увеличивая роль БпЛА на фронте, удается сохранять жизни военнослужащих.

Совещание по вопросам развития беспилотных систем. Фото: t.me/osirskiy

Главнокомандующий ВСУ заслушал отчет командования Сил беспилотных систем. За март воины с помощью беспилотников различных типов поразили и уничтожили более 77 тысяч вражеских целей. Это количество на десять процентов больше, чем в феврале.

"Продолжаем наращивать количество и возможности беспилотников на оптоволокне. Беспилотные комплексы с дистанцией поражения 20 км уже работают на фронте. Есть положительный результат и по уничтожению вражеских разведывательных БпЛА оперативно-тактического уровня нашими системами ПВО и дронами-перехватчиками. Так, за месяц обезврежено около тысячи разведдронов. Продолжаем эту работу", — подчеркнул Сырский.

Отдельное внимание было посвящено противодействию беспилотным системам противника. Украина внедряет новые системы радиоэлектронной борьбы.

Кроме того, с докладами и предложениями выступали боевые командиры подразделений БпС "Птицы Мадьяра", Третьей штурмовой бригады и других.

"Беспилотные системы стремительно развиваются, поэтому должны держать руку на пульсе технологических новаций, а весь передовой и лучший опыт использования БпС — оперативно внедрять и масштабировать", — заявил Сырский.

Он добавил, что в войне технологий Украина должна быть на шаг впереди противника.

Пост Сырского. Фото: скриншот

Напомним, Сырский показал, как украинские бойцы мастерски уничтожают российских оккупантов на фронте с помощью беспилотников.

Ранее главнокомандующий ВСУ провел комплексное совещание по итогам деятельности украинской армии в марте.