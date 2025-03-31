Сирський провів нараду щодо діяльності ЗСУ у березні

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський. Фото: t.me/osirskiy

Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський провів комплексну нараду у режимі відеоконференцзв’язку. Темою були підсумки діяльності армії в березні.

Про це Олександр Сирський повідомив у Telegram у понеділок, 31 березня.

Читайте також:

Діяльність ЗСУ у березні

Сирський зауважив, що ключовими завданнями залишаються:

утримання рубежів оборони;

стабілізація обстановки на загрозливих напрямках.

Комплексна нарада у режимі відеоконференцзв’язку. Фото: t.me/osirskiy

"Завдяки прийнятим управлінським рішенням та стійкості українських воїнів цю задачу частково вдалося виконати, зокрема, що стосується Покровського напрямку. Тут, в операційній зоні ОТУ "Донецьк", противник зосереджує основні наступальні зусилля, однак, фактично буксує на місці", — розповів головнокомандувач.

За його словами, українські військові там, де це можливо, використовують тактику активної оборони. Крім того, на деяких ділянках фронту вони просуваються вперед, покращують тактичне становище, відновлюють десятки позицій та сковують значні сили російських окупантів.

Ліквідація противника

З початку березня артилерія Сил оборони виконала близько 100 тисяч вогневих завдань, а оператори безпілотників — понад 81,7 тис. бойових спеціальних завдань. У цій кількості також 158 уражень засобами DeepStrike.

Проблемні питання в армії

Сирський заслухав доповіді начальників органів військового управління щодо проблемних питань. Зокрема, йдеться про комплектування підрозділів та відновлення їхньої боєздатності, формування нових армійських корпусів, логістики та ремонту військової техніки тощо. Головнокомандувач ЗСУ визначив завдання на квітень.

"Звернув увагу на необхідності збільшення кількості дронів на оптоволокні, стійких до ворожих засобів РЕБ. Крім того, визначив завдання щодо комплектування бойових бригад особовим складом. Наголосив на потребі підвищення якості підготовки, адже від цього напряму залежить збереження життя наших воїнів", — розповів він.

Курс БЗВП

Сирський зазначив, що курс базової загальновійськової підготовки осучаснили та збільшили тривалість до 1,5 місяця. Також запроваджено обов’язковий адаптивний період новачків у бойових бригадах.

Сирський зазначив, що це дає позитивні результати. За його словами, у березня зафіксовано зниження втрат порівняно з попередніми.

Головнокомандувач також окрема наголосив на проблемах розвитку та поставив задачу якнайбільше збільшити бойові можливості бригад.

"Ще одне важливе питання з розглянутих — утримання і підготовки озброєння до експлуатації в умовах весняно-літнього сезону, підвищення захисту різних видів військової техніки від FPV-дронів та максимальне використання бойових можливостей техніки", — додав Сирський.

Допис Сирського. Фото: скриншот

Допис Сирського. Фото: скриншот

Нагадаємо, Сирський заявив, що російські окупанти за сім із половиною місяців втратили понад 55 тисяч осіб у Курській області.

Раніше головнокомандувач ЗСУ зазначив, що з початку року окупанти втратили понад 100 тисяч солдатів.