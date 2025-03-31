Сырский провел совещание по деятельности ВСУ в марте

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский. Фото: t.me/osirskiy

Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Александр Сырский провел комплексное совещание в режиме видеоконференцсвязи. Темой были итоги деятельности армии в марте.

Об этом Александр Сырский сообщил в Telegram в понедельник, 31 марта.

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Сырский отметил, что ключевыми задачами остаются:

удержание рубежей обороны;

стабилизация обстановки на угрожающих направлениях.

Комплексное совещание в режиме видеоконференцсвязи. Фото: t.me/osirskiy

"Благодаря принятым управленческим решениям и стойкости украинских воинов эту задачу частично удалось выполнить, в частности, что касается Покровского направления. Здесь, в операционной зоне ОТГ "Донецк", противник сосредотачивает основные наступательные усилия, однако, фактически буксует на месте", — рассказал главнокомандующий.

По его словам, украинские военные там, где это возможно, используют тактику активной обороны. Кроме того, на некоторых участках фронта они продвигаются вперед, улучшают тактическое положение, восстанавливают десятки позиций и сковывают значительные силы российских оккупантов.

Ликвидация противника

С начала марта артиллерия Сил обороны выполнила около 100 тысяч огневых задач, а операторы беспилотников — более 81,7 тыс. боевых специальных задач. В этом количестве также 158 поражений средствами DeepStrike.

Проблемные вопросы в армии

Сырский заслушал доклады начальников органов военного управления по проблемным вопросам. В частности, речь идет о комплектовании подразделений и восстановлении их боеспособности, формировании новых армейских корпусов, логистики и ремонта военной техники и тому подобное. Главнокомандующий ВСУ определил задачи на апрель.

"Обратил внимание на необходимость увеличения количества дронов на оптоволокне, устойчивых к вражеским средствам РЭБ. Кроме того, определил задачи по комплектованию боевых бригад личным составом. Подчеркнул необходимость повышения качества подготовки, ведь от этого напрямую зависит сохранение жизни наших воинов", — рассказал он.

Курс БОВП

Сырский отметил, что курс базовой общевойсковой подготовки осовременили и увеличили продолжительность до 1,5 месяца. Также введен обязательный адаптивный период новичков в боевых бригадах.

Сырский отметил, что это дает положительные результаты. По его словам, в марте зафиксировано снижение потерь по сравнению с предыдущими.

Главнокомандующий также отдельно отметил проблемы развития и поставил задачу как можно больше увеличить боевые возможности бригад.

"Еще один важный вопрос из рассмотренных — содержание и подготовка вооружения к эксплуатации в условиях весенне-летнего сезона, повышение защиты различных видов военной техники от FPV-дронов и максимальное использование боевых возможностей техники", — добавил Сырский.

Пост Сырского. Фото: скриншот

Пост Сырского. Фото: скриншот

Напомним, Сырский заявил, что российские оккупанты за семь с половиной месяцев понесли потери более 55 тысяч человек в Курской области.

Ранее главнокомандующий ВСУ отметил, что с начала года оккупанты потеряли более 100 тысяч солдат.