Сырский провел совещание по деятельности ВСУ в марте

Итоги успехов ВСУ в марте — Сырский провел совещание
Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Александр Сырский провел комплексное совещание в режиме видеоконференцсвязи. Темой были итоги деятельности армии в марте.
Об этом Александр Сырский сообщил в Telegram в понедельник, 31 марта.
Деятельность ВСУ в марте
Сырский отметил, что ключевыми задачами остаются:
- удержание рубежей обороны;
- стабилизация обстановки на угрожающих направлениях.
"Благодаря принятым управленческим решениям и стойкости украинских воинов эту задачу частично удалось выполнить, в частности, что касается Покровского направления. Здесь, в операционной зоне ОТГ "Донецк", противник сосредотачивает основные наступательные усилия, однако, фактически буксует на месте", — рассказал главнокомандующий.
По его словам, украинские военные там, где это возможно, используют тактику активной обороны. Кроме того, на некоторых участках фронта они продвигаются вперед, улучшают тактическое положение, восстанавливают десятки позиций и сковывают значительные силы российских оккупантов.
Ликвидация противника
С начала марта артиллерия Сил обороны выполнила около 100 тысяч огневых задач, а операторы беспилотников — более 81,7 тыс. боевых специальных задач. В этом количестве также 158 поражений средствами DeepStrike.
Проблемные вопросы в армии
Сырский заслушал доклады начальников органов военного управления по проблемным вопросам. В частности, речь идет о комплектовании подразделений и восстановлении их боеспособности, формировании новых армейских корпусов, логистики и ремонта военной техники и тому подобное. Главнокомандующий ВСУ определил задачи на апрель.
"Обратил внимание на необходимость увеличения количества дронов на оптоволокне, устойчивых к вражеским средствам РЭБ. Кроме того, определил задачи по комплектованию боевых бригад личным составом. Подчеркнул необходимость повышения качества подготовки, ведь от этого напрямую зависит сохранение жизни наших воинов", — рассказал он.
Курс БОВП
Сырский отметил, что курс базовой общевойсковой подготовки осовременили и увеличили продолжительность до 1,5 месяца. Также введен обязательный адаптивный период новичков в боевых бригадах.
Сырский отметил, что это дает положительные результаты. По его словам, в марте зафиксировано снижение потерь по сравнению с предыдущими.
Главнокомандующий также отдельно отметил проблемы развития и поставил задачу как можно больше увеличить боевые возможности бригад.
"Еще один важный вопрос из рассмотренных — содержание и подготовка вооружения к эксплуатации в условиях весенне-летнего сезона, повышение защиты различных видов военной техники от FPV-дронов и максимальное использование боевых возможностей техники", — добавил Сырский.
Напомним, Сырский заявил, что российские оккупанты за семь с половиной месяцев понесли потери более 55 тысяч человек в Курской области.
Ранее главнокомандующий ВСУ отметил, что с начала года оккупанты потеряли более 100 тысяч солдат.
Читайте Новини.LIVE!