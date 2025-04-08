На Лиманском направлении был сбит дорогой российский БпЛА Мерлин-ВР

Над Лиманом ВСУ сбили редкий новейший российский БпЛА — видео
Украинские военные сбили разведывательный беспилотник оккупантов "Мерлин-ВР" на Лиманском направлении. Это одна из самых дорогих моделей дронов в распоряжении российских войск: стоимость такого аппарата превышает 300 тысяч долларов США.
Об этом сообщила пресс-служба оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" (ОСУВ "Хортица").
ВСУ успешно ликвидировали разведывательный дрон "Мерлин-ВР"
За целью охотились сразу несколько подразделений. В воздушной "охоте" приняли участие зенитчики одной из механизированных бригад вместе с побратимами из артиллерийской бригады. Артиллеристы первыми добрались до вражеской техники, однако пехотинцам удалось зафиксировать редкие кадры сбивания дрона на большой высоте — несколько километров над землей.
"Мерлин-ВР" — это экспериментальный беспилотник-разведчик, который россияне активно используют на восточном направлении.
"Экспериментальный разведывательный дрон, стоимость — более $300 тысяч. Он способен подниматься в небо на 5 км и находиться в воздухе 10 часов, пролетая 600 км. Но этот далеко не залетел, ему подрезали "крылья"", — рассказали в ОСУВ "Хортица".
Напомним, бойцы 44-й отдельной артиллерийской бригады показали кадры уничтожения российской техники.
А Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский назвал количество уничтоженной вражеской российской техники в марте.
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