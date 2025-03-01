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Сирський відповів, як фортифікації Бахмута допомогли в обороні

1 березня 2025 19:17
Карина Приходько - Редактор
Бахмут — як фортифікації допомогли в обороні міста
Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський. Фото: t.me/osirskiy
Карина Приходько - Редактор

Фортифікаційні споруди Бахмута Донецької області відіграли важливу роль в обороні міста. Головною проблемою були чисельність ворога та його "шалена тактика".

Про це заявив Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський в інтерв'ю YouTube-каналу "Бомбардир"

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Головнокомандувач ЗСУ зазначив, що головною проблемою стала "шалена тактика ворога і його чисельність". При цьому росіяни застосовували свої найкращі війська — вагнерівців та всі типи озброєння.  

"Те що Бахмут готувався до оборони, це дійсно так. Усі підступи, всі висоти до цього населеного пункту були підготовлені, вони були обладнані належним чином", — сказав Сирський.

Нагадаємо, Сирський також розповів про тактику на фронті. Це стосується української армії і російських окупантів. 

Крім того, 27 лютого Головнокомандувач ЗСУ повідомив, що росіяни посилили наступ на Новопавлівському напрямку. Противник продовжує інтенсивні наступальні дії, намагаючись захопити три населені пункти.

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