Бахмут — как фортификации помогли в обороне города

Сырский ответил, как фортификации Бахмута помогли в обороне
Фортификационные сооружения Бахмута Донецкой области сыграли важную роль в обороне города. Главной проблемой были численность врага и его "безумная тактика".
Об этом заявил Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский в интервью YouTube-каналу "Бомбардир".
Как фортификации помогли в обороне Бахмута
Главнокомандующий ВСУ отметил, что главной проблемой стала "безумная тактика врага и его численность". При этом россияне применяли свои лучшие войска — вагнеровцев и все типы вооружения.
"То что Бахмут готовился к обороне, это действительно так. Все подступы, все высоты к этому населенному пункту были подготовлены, они были оборудованы должным образом", — сказал Сырский.
Напомним, Сырский также рассказал о тактике на фронте. Это касается украинской армии и российских оккупантов.
Кроме того, 27 февраля Главнокомандующий ВСУ сообщил, что россияне усилили наступление на Новопавловском направлении. Противник продолжает интенсивные наступательные действия, пытаясь захватить три населенных пункта.
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