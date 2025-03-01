Бахмут — как фортификации помогли в обороне города

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский. Фото: t.me/osirskiy

Фортификационные сооружения Бахмута Донецкой области сыграли важную роль в обороне города. Главной проблемой были численность врага и его "безумная тактика".

Об этом заявил Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский в интервью YouTube-каналу "Бомбардир".

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Главнокомандующий ВСУ отметил, что главной проблемой стала "безумная тактика врага и его численность". При этом россияне применяли свои лучшие войска — вагнеровцев и все типы вооружения.

"То что Бахмут готовился к обороне, это действительно так. Все подступы, все высоты к этому населенному пункту были подготовлены, они были оборудованы должным образом", — сказал Сырский.

Напомним, Сырский также рассказал о тактике на фронте. Это касается украинской армии и российских оккупантов.

Кроме того, 27 февраля Главнокомандующий ВСУ сообщил, что россияне усилили наступление на Новопавловском направлении. Противник продолжает интенсивные наступательные действия, пытаясь захватить три населенных пункта.