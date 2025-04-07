Російський наступ в Україні сповільнюється з листопада — ISW

Українські артилеристи 3-ї оперативної бригади "Спартан". Фото: REUTERS/Violeta Santos Moura

Міністерство оборони Великої Британії повідомляє, що на фронті помітно впала швидкість просування російських військ в Україні, яка спостерігається щомісяця з листопада 2024 року. За офіційними даними, у березні 2025 року Росії вдалося просунутися лише на 143 квадратні кілометри, при цьому українські сили успішно контратакували на сході, зокрема на Покровському напрямку.

Про це йдеться у звіті аналітиків Інституту дослідження війни ISW.

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У розвідці Великої Британії заявили, що порівняно з листопадом 2024 року, коли Росія захопила близько 730 квадратних кілометрів, у грудні цей показник впав до 393, а у січні — до 326 квадратних кілометрів, а в лютому — до 195.

Статистика захоплення українських земель російськими військами. Фото: ISW

Згідно з геолокаційними даними ISW, у листопаді 2024 року російські війська отримали контроль над 627 квадратних кілометрів території, у грудні — над 569, у січні — над 427, у лютому — 354, а в березні — лише над 203 квадратних кілометрів. Попри різницю в методології підрахунку, обидві структури вказують на сталу динаміку зменшення щомісячного просування армії РФ.

Чому росіяни стали повільніше просуватися

Аналітики та розвідка зазначили, що вагому роль у сповільненні наступу відіграли українські сили, які в березні провели низку локалізованих контратак на Торецькому та Покровському напрямках. Ці дії дозволили ЗСУ повернути деякі втрачені раніше позиції та загальмувати рух противника.

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