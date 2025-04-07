Российское наступление в Украине замедляется с ноября — ISW

Украинские артиллеристы 3-й оперативной бригады "Спартан". Фото: REUTERS/Violeta Santos Moura

Министерство обороны Великобритании сообщает, что на фронте заметно упала скорость продвижения российских войск в Украине, которая наблюдается ежемесячно с ноября 2024 года. По официальным данным, в марте 2025 года России удалось продвинуться лишь на 143 квадратных километра, при этом украинские силы успешно контратаковали на востоке, в частности на Покровском направлении.

Об этом говорится в отчете аналитиков Института исследования войны ISW.

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В разведке Великобритании заявили, что по сравнению с ноябрем 2024 года, когда Россия захватила около 730 квадратных километров, в декабре этот показатель упал до 393, а в январе — до 326 квадратных километров, а в феврале — до 195.

Статистика захвата украинских земель российскими войсками. Фото: ISW

Согласно геолокационным данным ISW, в ноябре 2024 года российские войска получили контроль над 627 квадратных километров территории, в декабре — над 569, в январе — над 427, в феврале — 354, а в марте — только над 203 квадратными километрами. Несмотря на разницу в методологии подсчета, обе структуры указывают на постоянную динамику уменьшения ежемесячного продвижения армии РФ.

Почему россияне стали медленнее продвигаться

Аналитики и разведка отметили, что весомую роль в замедлении наступления сыграли украинские силы, которые в марте провели ряд локализованных контратак на Торецком и Покровском направлениях. Эти действия позволили ВСУ вернуть некоторые утраченные ранее позиции и затормозить движение противника.

Напомним, Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил, сколько вражеских целей удалось уничтожить в течение марта.

А военнослужащий Валерий Маркус объяснил в интервью, почему контрнаступление 2023 года провалилось.