Маркус назвав причину невдачі контрнаступу ЗСУ у 2023 році

Військовослужбовець Валерій Маркус. Фото: скриншот з відео

Військовослужбовець Валерій Маркус розповів, чому у 2023 році зазнав невдачі анонсований контрнаступ Збройних сил України на фронті. За його словами, "контрнаступом" називали конкретну операцію.

Про це Маркус сказав в інтерв'ю Youtube-каналу "У ліжку".

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"Контрнаступом всі називали конкретну операцію. Тобто контрнаступ в тому контексті варто сприймати, як власну назву конкретної операції. З погляду чітко визначених дефініцій — це не був ніякий контрнаступ", — сказав Маркус.

За його словами, ним назвали конкретний план, який провалився в перші ж години й "не вистрілив". Тому далі ЗСУ просто продовжили наступ. Військовий поділився, що ставив собі питання щодо того, що треба було змінити, аби цей план вдався.

"Ми намагалися зробити якийсь аналіз проведених дій постфактум. Ми не придумали, тому шукати причини, чому він не вдався — взагалі, мені здається, сенсу немає. Я не розумію. як він міг вдатися. Розумієте, це історія не двох, не трьох тижнів", — зазначив Маркус.

Він уточнив, що це історія, не яка розпочалася від старту операції, вона розвивалася за пів року до цього: як відбувалося планування, підготовка, які підрозділи були залучені. Військовий додав, що досі не розуміє, як "можна було зробити помилки в настільки очевидних речах" й не розуміє, як решта цього не бачили.

Нагадаємо, секретар безпекового комітету Верховної Ради України Роман Костенко повідомив, що Росія не зможе вести наступ одразу на трьох напрямках фронту.

А в ISW попередили, що російські війська планують розширити плацдарм у Луганській області.