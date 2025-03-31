Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Армія arrow Чи планує РФ масштабний наступ на фронті — у Раді відповіли arrow

Чи планує РФ масштабний наступ на фронті — у Раді відповіли

31 березня 2025 19:07
Євгенія Брюховецька - редактор
Росія не може наступати одразу на трьох напрямках, — Костенко
Нардеп Роман Костенко. Фото: пресслужба Верховної Ради
Євгенія Брюховецька - редактор

Росія не відмовилася від своїх намірів захопити всю територію України. Водночас вона створює нові з'єднання для продовження війни.

Про це розповів секретар безпекового комітету Верховної Ради України Роман Костенко у коментарі кореспондентці Новини.LIVE Галині Остаповець.

Читайте також:

Ймовірний наступ росіян на фронті

"Ми знаємо, що Росія в цілому не відмовилася  від своїх планів щодо захоплення України, і це найближчі роки буде пріоритетом, про це каже і наша розвідка", — зазначив Костенко.

За його словами, вірогідно, ворог може переключитися на "гібридну історію" і намагатися "вирвати" дещо дипломатичним шляхом. Водночас росіяни не зможуть все завоювати воєнним шляхом, однак Україна має бути готова до продовження наступу загарбників.

"Коли ми чули і про Сумський, Харківський та Запорізький напрямок — я не думаю, що у РФ є саме зараз можливості наступати на трьох напрямках", — зауважив нардеп.

На його думку, Росія може вести не такий повномасштабний наступ, а "повзучий", як це було на Покровському напрямку — закидати резерви, намагаючись поступово нас протиснути.

Тому майбутнє залежить від того, як Україна до цього підготується. Наразі є дані, за якими Росія готує нові з'єднання: понад 15 дивізій створюються на основі нових полків і батальйонів. Таким чином, Україна має відповідати тим самим, створюючи нові бригади, а не лише поповнювати старі.

Представник оборонного комітету наголосив, що в інакшому випадку це призведе до того, що РФ в один момент отримає велику перевагу над нами і ми зазнаємо поразки.

Нагадаємо, Міністерству цифрової трансформації вирішили надати оборонного значення.

А Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський назвав успіхи України на фронті за березень цього року.

російські війська народні депутати війна в Україні фронт наступ
Реклама
Реклама
Реклама