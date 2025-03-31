Росія не може наступати одразу на трьох напрямках, — Костенко

Нардеп Роман Костенко. Фото: пресслужба Верховної Ради

Росія не відмовилася від своїх намірів захопити всю територію України. Водночас вона створює нові з'єднання для продовження війни.

Про це розповів секретар безпекового комітету Верховної Ради України Роман Костенко у коментарі кореспондентці Новини.LIVE Галині Остаповець.

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"Ми знаємо, що Росія в цілому не відмовилася від своїх планів щодо захоплення України, і це найближчі роки буде пріоритетом, про це каже і наша розвідка", — зазначив Костенко.

За його словами, вірогідно, ворог може переключитися на "гібридну історію" і намагатися "вирвати" дещо дипломатичним шляхом. Водночас росіяни не зможуть все завоювати воєнним шляхом, однак Україна має бути готова до продовження наступу загарбників.

"Коли ми чули і про Сумський, Харківський та Запорізький напрямок — я не думаю, що у РФ є саме зараз можливості наступати на трьох напрямках", — зауважив нардеп.

На його думку, Росія може вести не такий повномасштабний наступ, а "повзучий", як це було на Покровському напрямку — закидати резерви, намагаючись поступово нас протиснути.

Тому майбутнє залежить від того, як Україна до цього підготується. Наразі є дані, за якими Росія готує нові з'єднання: понад 15 дивізій створюються на основі нових полків і батальйонів. Таким чином, Україна має відповідати тим самим, створюючи нові бригади, а не лише поповнювати старі.

Представник оборонного комітету наголосив, що в інакшому випадку це призведе до того, що РФ в один момент отримає велику перевагу над нами і ми зазнаємо поразки.

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