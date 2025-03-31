Россия не может наступать сразу на трех направлениях, - Костенко

Нардеп Роман Костенко. Фото: пресс-служба Верховной Рады

Россия не отказалась от своих намерений захватить всю территорию Украины. В то же время она создает новые соединения для продолжения войны.

Об этом рассказал секретарь комитета по безопасности Верховной Рады Украины Роман Костенко в комментарии корреспонденту Новини.LIVE Галине Остаповец.

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"Мы знаем, что Россия в целом не отказалась от своих планов по захвату Украины, и это ближайшие годы будет приоритетом, об этом говорит и наша разведка", — отметил Костенко.

По его словам, вероятно, враг может переключиться на "гибридную историю" и пытаться "вырвать" кое-что дипломатическим путем. В то же время россияне не смогут все завоевать военным путем, однако Украина должна быть готова к продолжению наступления захватчиков.

"Когда мы слышали и о Сумском, Харьковском и Запорожском направлении — я не думаю, что у РФ есть именно сейчас возможности наступать на трех направлениях", — отметил нардеп.

По его мнению, Россия может вести не такое полномасштабное наступление, а "ползучее", как это было на Покровском направлении — забрасывать резервы, пытаясь постепенно нас продавить.

Поэтому будущее зависит от того, как Украина к этому подготовится. Сейчас есть данные, по которым Россия готовит новые соединения: более 15 дивизий создаются на основе новых полков и батальонов. Таким образом, Украина должна отвечать тем же, создавая новые бригады, а не только пополнять старые.

Представитель оборонного комитета отметил, что в противном случае это приведет к тому, что РФ в один момент получит большое преимущество над нами и мы потерпим поражение.

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