Яка ситуація на Сіверському напрямку і чим важливе місто Сіверськ для ЗСУ

Начальник пункту управління батальйону безпілотних систем 4-ї бригади оперативного призначення "Рубіж" НГУ Євген "Скіф" Оропай. Фото: Євген Оропай/Facebook

Начальник пункту управління батальйону безпілотних систем 4-ї бригади оперативного призначення "Рубіж" НГУ Євген "Скіф" Оропай розповів, яка наразі ситуація на Сіверському напрямку і чим Сіверськ важливий. Крім того, він зазначив, що був випадок, коли українські військові були в оточенні понад 60 днів, але втримали Сіверськ.

Про це український військовий розповів в ефірі Ранок.LIVE.

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Яка ситуація на Сіверському напрямку та чим важливий Сіверськ

За словами Євгена, російські загарбники прагнуть захопити ключові висоти, бо саме звідти відкривається шлях до агломерації. Саме тому ця ділянка фронту — критична. Він зазначив, що це — вузол, який стримує подальший прорив.

"Ворог не полишає спроб продавити лінію бойового зіткнення і все-таки зайти. Завдячуючи титанічній роботі піхотних підрозділів, артилерії, пілотів БпЛА вдається втримати лінію", — зазначив Оропай.

Також він пояснив, що наразі ситуація на цьому напрямку дуже важка і критична. Відтак, відбуваються щоденні штурми й обстріли.

"Дійсно за останній час ворог застосовує всі наявні сили та засоби, й дуже довгий час йому не вдається просунутися і забрати наші позиції", — розповів український захисник.

Крім того, він пояснив, яке значення має саме ця ділянка фронту.

"Є певні позиції, де піхотинці воюють майже на 270 градусів. Навіть були ситуації, коли хлопці майже в повному оточенні біль ніж 60 днів воювали. Складно стояти на цій ділянці, тому що ворог дійсно розуміє важливість, що потрібно взяти висоту. Для того, щоб просунутися саме на місто Сіверськ потрібно взяти певні ключові висоти.

Якщо ворог займе ці ключові позиції йому буде набагато простіше рухатися далі й швидше він зможе займати й обстрілювати Сіверськ. Ворог буде просуватися за Сіверськ вглиб нашої території. Тому зараз ця ділянка має ключове значення на цьому напрямку", — резюмував Євген "Скіф" Оропай.

Нагадаємо, що нещодавно командир 1 штурмового батальйону 3 ОШБр Володимир Фокін сказав, що Росія готується до масштабного наступу. За його прогнозами, це може статися у квітні цього року.

Своєю чергою, нардеп Веніславський розповів, чи існує реальна загроза нового масштабного наступу РФ.