Україна збила 41 Shahed під час масованої атаки РФ

Росія запустила по Україні 74 дрони — скільки знищено
Російські війська у ніч на 2 квітня здійснили масовану атаку з використанням дронів-камікадзе та безпілотників-імітацій. Загалом противник застосував 74 безпілотні літальні апарати, зокрема ударні дрони типу Shahed та інші імітаційні БпЛА.
Про це повідомила пресслужба Повітряних сил Збройних сил України.
Деталі про російську атаку дронами по Україні
Атака розпочалась о 20:00 1 квітня і тривала до ранку 2 квітня. За даними Повітряних сил ЗСУ, атака здійснювалася з різних напрямків — із Міллерового та Приморсько-Ахтарська в РФ, а також з Чауди, що у тимчасово окупованому Криму.
До відбиття повітряного удару було залучено сили авіації, зенітні ракетні підрозділи, засоби радіоелектронної боротьби та мобільні вогневі групи.
Станом на 9:00 українським силам вдалося збити 41 ударний дрон типу Shahed на півночі, півдні та сході країни.
Окрім того, ще 20 безпілотників-імітацій, зафіксованих під час атаки, були "втрачені локаційно".
Попри успішну оборону, внаслідок російської атаки постраждали кілька регіонів – під удар потрапили Харківська, Донецька та Одеська області. Інформація щодо наслідків уточнюється.
Нагадаємо, кілька днів тому Росія атакувала промислову зону у Харкові, завдавши тактику повторних ударів.
Також вчора стало відомо, що українські сили ППО успішно збили дві ракети на Запорізькому напрямку.
Нещодавно у Повітряних силах назвали кількість збитих російських ракет та дронів впродовж березня.
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