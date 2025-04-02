Україна збила 41 Shahed під час масованої атаки РФ

Боєць ЗСУ біля збитого дрона. Фото архівне ілюстративне: ПС ЗСУ

Російські війська у ніч на 2 квітня здійснили масовану атаку з використанням дронів-камікадзе та безпілотників-імітацій. Загалом противник застосував 74 безпілотні літальні апарати, зокрема ударні дрони типу Shahed та інші імітаційні БпЛА.

Про це повідомила пресслужба Повітряних сил Збройних сил України.

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Атака розпочалась о 20:00 1 квітня і тривала до ранку 2 квітня. За даними Повітряних сил ЗСУ, атака здійснювалася з різних напрямків — із Міллерового та Приморсько-Ахтарська в РФ, а також з Чауди, що у тимчасово окупованому Криму.

До відбиття повітряного удару було залучено сили авіації, зенітні ракетні підрозділи, засоби радіоелектронної боротьби та мобільні вогневі групи.

Станом на 9:00 українським силам вдалося збити 41 ударний дрон типу Shahed на півночі, півдні та сході країни.

Кількість збитих цілей. Фото: інфографіка ПС ЗСУ

Окрім того, ще 20 безпілотників-імітацій, зафіксованих під час атаки, були "втрачені локаційно".

Попри успішну оборону, внаслідок російської атаки постраждали кілька регіонів – під удар потрапили Харківська, Донецька та Одеська області. Інформація щодо наслідків уточнюється.

Нагадаємо, кілька днів тому Росія атакувала промислову зону у Харкові, завдавши тактику повторних ударів.

Також вчора стало відомо, що українські сили ППО успішно збили дві ракети на Запорізькому напрямку.

Нещодавно у Повітряних силах назвали кількість збитих російських ракет та дронів впродовж березня.