Вночі над Запорізьким напрямком знищено ракети Х-59/69

Українська ППО збила дві авіаційні ракети — подробиці
У ніч проти 1 квітня, Росія запустила по Запорізькому напрямку дві керовані авіаракети Х-59/69. Ворожі повітряні засоби були успішно знищені українськими захисниками.
Про це повідомили у Повітряних силах ЗСУ.
ЗСУ упсішно збили дві ракети
Зазначається, що атака була здійснена близько 21:00 31 березня. Обидві ракети були успішно знищені силами протиповітряної оборони України. Завдяки оперативній роботі ППО вдалося запобігти можливим руйнуванням і жертвам.
Що таке ракети Х-59 і Х-69
Ракети Х-59 і Х-69 належать до класу високоточної авіаційної зброї. Х-59 — це радянська розробка, модернізована в Росії, призначена для ураження наземних цілей, таких як склади, командні пункти, мости, укріплення та інфраструктурні об'єкти. Вона має дальність дії до 290 км та оснащується телевізійною або інерційною системою наведення.
Ракета Х-69 є глибоко модернізованою версією Х-59, призначеною для прориву систем ППО противника. Вона має зменшену радіолокаційну помітність, модернізовану систему наведення та дальність польоту понад 300 км. Обидві ракети запускаються з літаків типу Су-34, Су-30 або Су-35, що дозволяє ворогу здійснювати атаки на великій відстані, не заходячи у зону ураження українських ППО.
Нагадаємо, вчора, 31 березня стало відомо, скільки вдалося збити ворожих дронів силам ППО.
Також у Повітряних силах ЗСУ порахували, скільки дронів та ракет збили над Україною впродовж березня.
А військово-політичний оглядач заявив, що Росія почала застосовувати нову тактику атак по Одещині.
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