Вночі над Запорізьким напрямком знищено ракети Х-59/69

Військовослужбовець ЗСУ. Фото: Генштаб ЗСУ

У ніч проти 1 квітня, Росія запустила по Запорізькому напрямку дві керовані авіаракети Х-59/69. Ворожі повітряні засоби були успішно знищені українськими захисниками.

Про це повідомили у Повітряних силах ЗСУ.

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Зазначається, що атака була здійснена близько 21:00 31 березня. Обидві ракети були успішно знищені силами протиповітряної оборони України. Завдяки оперативній роботі ППО вдалося запобігти можливим руйнуванням і жертвам.

Повідомлення ПС ЗСУ про збиті ракети. Фото: Повітряні сили ЗСУ.

Що таке ракети Х-59 і Х-69

Ракети Х-59 і Х-69 належать до класу високоточної авіаційної зброї. Х-59 — це радянська розробка, модернізована в Росії, призначена для ураження наземних цілей, таких як склади, командні пункти, мости, укріплення та інфраструктурні об'єкти. Вона має дальність дії до 290 км та оснащується телевізійною або інерційною системою наведення.

Ракета Х-69 є глибоко модернізованою версією Х-59, призначеною для прориву систем ППО противника. Вона має зменшену радіолокаційну помітність, модернізовану систему наведення та дальність польоту понад 300 км. Обидві ракети запускаються з літаків типу Су-34, Су-30 або Су-35, що дозволяє ворогу здійснювати атаки на великій відстані, не заходячи у зону ураження українських ППО.

Нагадаємо, вчора, 31 березня стало відомо, скільки вдалося збити ворожих дронів силам ППО.

Також у Повітряних силах ЗСУ порахували, скільки дронів та ракет збили над Україною впродовж березня.

А військово-політичний оглядач заявив, що Росія почала застосовувати нову тактику атак по Одещині.