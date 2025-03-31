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ППО відбила масовану атаку РФ — було понад 100 дронів у небі

31 березня 2025 09:38
Анастасія Постоєнко - Редактор
Атака Росії на Україну 31 березня — скільки цілей вдалося збити засобам ППО
Боєць ЗСУ шукає повітряні цілі в небі. Фото: ДПСУ
Анастасія Постоєнко - Редактор

В ніч проти 31 березня Росія здійснила чергову масштабну повітряну атаку на територію України. Починаючи з 20:00 30 березня, з різних напрямків — Міллерово, Курськ, Брянськ, Орел та Приморсько-Ахтарськ — агресор випустив 131 безпілотник, серед яких ударні Shahed і безпілотники-імітації, а також дві балістичні ракети "Іскандер-М", які стартували з Курської області.

Про це повідомила пресслужба Повітряних сил України.

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У протидії ворожому нападу брали участь підрозділи зенітних ракетних військ, мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України, а також засоби радіоелектронної боротьби.

Станом на 09:00 підтверджено знищення 57 ударних безпілотників типу Shahed та інших моделей у небі над північними, східними та центральними регіонами.

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Кількість збитих безпілотників. Фото: ПС ЗСУ

Ще 45 ворожих дронів-імітацій були локаційно втрачені.

Відомо, що атака мала наслідки для кількох регіонів — зокрема, постраждали Сумська, Донецька, Харківська, Київська та Житомирська області.

Нагадаємо, у Києві та по області лунали потужні вибухи — засоби ППО відбивали дронову атаку. 

Також у Повітряних силах ЗСУ повідомили про кількість збитих російських дронів та ракет за березень.

А у Харківській ОВА показали фото наслідків російських атак дронами та КАБами по місту й області. 

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