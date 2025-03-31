Атака России на Украину 31 марта — сколько целей удалось сбить средствам ПВО

Боец ВСУ ищет воздушные цели в небе. Фото: ГПСУ

В ночь на 31 марта Россия осуществила очередную масштабную воздушную атаку на территорию Украины. Начиная с 20:00 30 марта, с разных направлений — Миллерово, Курск, Брянск, Орел и Приморско-Ахтарск — агрессор выпустил 131 беспилотник, среди которых ударные Shahed и беспилотники-имитации, а также две баллистические ракеты "Искандер-М", которые стартовали из Курской области.

Об этом сообщила пресс-служба Воздушных сил Украины.

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В противодействии вражескому нападению участвовали подразделения зенитных ракетных войск, мобильные огневые группы Воздушных Сил и Сил обороны Украины, а также средства радиоэлектронной борьбы.

По состоянию на 09:00 подтверждено уничтожение 57 ударных беспилотников типа Shahed и других моделей в небе над северными, восточными и центральными регионами.

Количество сбитых беспилотников. Фото: ВС ВСУ

Еще 45 вражеских дронов-имитаций были локально потеряны.

Известно, что атака имела последствия для нескольких регионов — в частности, пострадали Сумская, Донецкая, Харьковская, Киевская и Житомирская области.

Напомним, в Киеве и по области раздавались мощные взрывы — средства ПВО отражали дроновую атаку.

Также в Воздушных силах ВСУ сообщили о количестве сбитых российских дронов и ракет за март.

А в Харьковской ОВА показали фото последствий российских атак дронами и КАБами по городу и области.