У Повітряних силах назвали кількість збитих цілей РФ у березні

Скільки дронів та ракет збила ППО у березні — зведення ПС
У березні 2025 року українська протиповітряна оборона збила в небі над областями 4043 ворожі повітряні цілі. З них понад 2300 — російські безпілотники.
Про це повідомила пресслужба Повітряних сил ЗСУ у Telegram у неділю, 30 березня.
Атаки на Україну у березні
Так, Сили ППО збили 4043 повітряні цілі, серед яких:
- одна балістична ракета Іскандер-М/KN-23;
- 25 крилатих ракет Х-101/Х-55СМ;
- вісім крилатих ракет "Калібр";
- одна крилата ракета "Іскандер-К";
- одна керована авіаційна ракета Х-59/69;
- 2328 ударних БпЛА типу Shahed;
- 805 розвідувальних БпЛА;
- 874 БпЛА інших типів.
Загалом авіація Повітряних Сил у березні здійснила понад 580 вильотів: близько 200 відбулися на вогневе ураження та авіаційну підтримку військ та понад 230 — на винищувальне авіаційне прикриття.
Зокрема, авіація знищила 412 повітряних цілей, уразила командні пункти, об’єкти логістичного забезпечення та місця скупчення живої сили й військової техніки РФ.
Водночас підрозділи безпілотних авіаційних комплексів Повітряних Сил здійснили 3429 бойових вильотів, з яких:
- 2976 розвідувальних вильотів із використанням БпЛА;
- 453 вильоти на застосування скидів та FPV-дронів.
Внаслідок цього бойові втрати РФ у березні склали приблизно:
- понад 260 осіб;
- 88 ворожих укриттів і позицій;
- польовий склад ПММ;
- один танк;
- уражено три місця запуску ворожих БпЛА.
Нагадаємо, цієї ночі Росія випустила по Україні 111 ударних дронів. Сили ППО збили 65 цілей РФ.
Зокрема, під ворожий удар потрапив Харків: там руйнування зафіксовані у Холодногірському та Шевченківському районах.
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