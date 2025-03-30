У Повітряних силах назвали кількість збитих цілей РФ у березні

Мобільна група ППО. Ілюстративне фото: 126-та окрема бригада ТрО

У березні 2025 року українська протиповітряна оборона збила в небі над областями 4043 ворожі повітряні цілі. З них понад 2300 — російські безпілотники.

Про це повідомила пресслужба Повітряних сил ЗСУ у Telegram у неділю, 30 березня.

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Так, Сили ППО збили 4043 повітряні цілі, серед яких:

одна балістична ракета Іскандер-М/KN-23;

25 крилатих ракет Х-101/Х-55СМ;

вісім крилатих ракет "Калібр";

одна крилата ракета "Іскандер-К";

одна керована авіаційна ракета Х-59/69;

2328 ударних БпЛА типу Shahed;

805 розвідувальних БпЛА;

874 БпЛА інших типів.

Загалом авіація Повітряних Сил у березні здійснила понад 580 вильотів: близько 200 відбулися на вогневе ураження та авіаційну підтримку військ та понад 230 — на винищувальне авіаційне прикриття.

Зокрема, авіація знищила 412 повітряних цілей, уразила командні пункти, об’єкти логістичного забезпечення та місця скупчення живої сили й військової техніки РФ.

Водночас підрозділи безпілотних авіаційних комплексів Повітряних Сил здійснили 3429 бойових вильотів, з яких:

2976 розвідувальних вильотів із використанням БпЛА;

453 вильоти на застосування скидів та FPV-дронів.

Внаслідок цього бойові втрати РФ у березні склали приблизно:

понад 260 осіб;

88 ворожих укриттів і позицій;

польовий склад ПММ;

один танк;

уражено три місця запуску ворожих БпЛА.

Скриншот допису Повітряних сил

Скриншот допису Повітряних сил

Нагадаємо, цієї ночі Росія випустила по Україні 111 ударних дронів. Сили ППО збили 65 цілей РФ.

Зокрема, під ворожий удар потрапив Харків: там руйнування зафіксовані у Холодногірському та Шевченківському районах.