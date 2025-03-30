В Воздушных силах назвали количество сбитых целей РФ в марте

Мобильная группа ПВО. Иллюстративное фото: 126-я отдельная бригада ТрО

В марте 2025 года украинская противовоздушная оборона сбила в небе над областями 4043 вражеские воздушные цели. Из них более 2300 — российские беспилотники.

Об этом сообщила пресс-служба Воздушных сил ВСУ в Telegram в воскресенье, 30 марта.

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Так, Силы ПВО сбили 4043 воздушные цели, среди которых:

одна баллистическая ракета Искандер-М/KN-23;

25 крылатых ракет Х-101/Х-55СМ;

восемь крылатых ракет "Калибр";

одна крылатая ракета "Искандер-К";

одна управляемая авиационная ракета Х-59/69;

2328 ударных БпЛА типа Shahed;

805 разведывательных БпЛА;

874 БпЛА других типов.

В целом авиация Воздушных Сил в марте совершила более 580 вылетов: около 200 состоялись на огневое поражение и авиационную поддержку войск и более 230 — на истребительное авиационное прикрытие.

В частности, авиация уничтожила 412 воздушных целей, поразила командные пункты, объекты логистического обеспечения и места скопления живой силы и военной техники РФ.

В то же время подразделения беспилотных авиационных комплексов Воздушных Сил совершили 3429 боевых вылетов, из которых:

2976 разведывательных вылетов с использованием БпЛА;

453 вылета на применение сбросов и FPV-дронов.

Вследствие этого боевые потери РФ в марте составили приблизительно:

более 260 человек;

88 вражеских укрытий и позиций;

полевой склад ГСМ;

один танк;

поражены три места запуска вражеских БпЛА.

Скриншот поста Воздушных сил

Скриншот поста Воздушных сил

Напомним, этой ночью Россия выпустила по Украине 111 ударных дронов. Силы ПВО сбили 65 целей РФ.

В частности, под вражеский удар попал Харьков: там разрушения зафиксированы в Холодногорском и Шевченковском районах.