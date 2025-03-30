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Сколько дронов и ракет сбила ПВО в марте — сводка ПС

30 марта 2025 16:43
Евгения Брюховецкая - редактор
В Воздушных силах назвали количество сбитых целей РФ в марте
Мобильная группа ПВО. Иллюстративное фото: 126-я отдельная бригада ТрО
Евгения Брюховецкая - редактор

В марте 2025 года украинская противовоздушная оборона сбила в небе над областями 4043 вражеские воздушные цели. Из них более 2300 — российские беспилотники.

Об этом сообщила пресс-служба Воздушных сил ВСУ в Telegram в воскресенье, 30 марта.

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Так, Силы ПВО сбили 4043 воздушные цели, среди которых:

  • одна баллистическая ракета Искандер-М/KN-23;
  • 25 крылатых ракет Х-101/Х-55СМ;
  • восемь крылатых ракет "Калибр";
  • одна крылатая ракета "Искандер-К";
  • одна управляемая авиационная ракета Х-59/69;
  • 2328 ударных БпЛА типа Shahed;
  • 805 разведывательных БпЛА;
  • 874 БпЛА других типов.

В целом авиация Воздушных Сил в марте совершила более 580 вылетов: около 200 состоялись на огневое поражение и авиационную поддержку войск и более 230 — на истребительное авиационное прикрытие.

В частности, авиация уничтожила 412 воздушных целей, поразила командные пункты, объекты логистического обеспечения и места скопления живой силы и военной техники РФ.

В то же время подразделения беспилотных авиационных комплексов Воздушных Сил совершили 3429 боевых вылетов, из которых:

  • 2976 разведывательных вылетов с использованием БпЛА;
  • 453 вылета на применение сбросов и FPV-дронов.

Вследствие этого боевые потери РФ в марте составили приблизительно:

  • более 260 человек;
  • 88 вражеских укрытий и позиций;
  • полевой склад ГСМ;
  • один танк;
  • поражены три места запуска вражеских БпЛА.
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Скриншот поста Воздушных сил
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Скриншот поста Воздушных сил

Напомним, этой ночью Россия выпустила по Украине 111 ударных дронов. Силы ПВО сбили 65 целей РФ.

В частности, под вражеский удар попал Харьков: там разрушения зафиксированы в Холодногорском и Шевченковском районах.

ПВО ракеты дроны война в Украине Воздушные Силы ВСУ
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