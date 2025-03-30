В Воздушных силах назвали количество сбитых целей РФ в марте

Сколько дронов и ракет сбила ПВО в марте — сводка ПС
В марте 2025 года украинская противовоздушная оборона сбила в небе над областями 4043 вражеские воздушные цели. Из них более 2300 — российские беспилотники.
Об этом сообщила пресс-служба Воздушных сил ВСУ в Telegram в воскресенье, 30 марта.
Атаки на Украину в марте
Так, Силы ПВО сбили 4043 воздушные цели, среди которых:
- одна баллистическая ракета Искандер-М/KN-23;
- 25 крылатых ракет Х-101/Х-55СМ;
- восемь крылатых ракет "Калибр";
- одна крылатая ракета "Искандер-К";
- одна управляемая авиационная ракета Х-59/69;
- 2328 ударных БпЛА типа Shahed;
- 805 разведывательных БпЛА;
- 874 БпЛА других типов.
В целом авиация Воздушных Сил в марте совершила более 580 вылетов: около 200 состоялись на огневое поражение и авиационную поддержку войск и более 230 — на истребительное авиационное прикрытие.
В частности, авиация уничтожила 412 воздушных целей, поразила командные пункты, объекты логистического обеспечения и места скопления живой силы и военной техники РФ.
В то же время подразделения беспилотных авиационных комплексов Воздушных Сил совершили 3429 боевых вылетов, из которых:
- 2976 разведывательных вылетов с использованием БпЛА;
- 453 вылета на применение сбросов и FPV-дронов.
Вследствие этого боевые потери РФ в марте составили приблизительно:
- более 260 человек;
- 88 вражеских укрытий и позиций;
- полевой склад ГСМ;
- один танк;
- поражены три места запуска вражеских БпЛА.
Напомним, этой ночью Россия выпустила по Украине 111 ударных дронов. Силы ПВО сбили 65 целей РФ.
В частности, под вражеский удар попал Харьков: там разрушения зафиксированы в Холодногорском и Шевченковском районах.
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