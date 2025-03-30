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РФ вночі запустила понад 100 дронів — скільки цілей збила ППО

30 березня 2025 09:46
Василій Наумов - Редактор
Василій Наумов
Редактор
Обстріл України 30 березня — сили ППО збили 65 російських безпілотників
Робота мобільної групи ППО. Фото: Генштаб ЗСУ
Василій Наумов - Редактор
Василій Наумов
Редактор

У ніч проти неділі, 30 березня, російські війська здійснили масовану атаку по території України, застосувавши 111 ударних безпілотників типу Shahed та дронів-імітаторів. Також окупанти вдарили балістичною ракетою.

Про це повідомили у Повітряних силах ЗСУ.

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За даними Повітряних сил, росіяни запускали БпЛА із Міллерово, Курська, Брянська, Приморсько-Ахтарська (РФ) та Чауди (Крим). Балістичну ракету випустили з території Ростовської області.

"Підтверджено збиття 65 ударних БпЛА типу Shahed  та безпілотників інших типів на півночі, півдні, сході та в центрі країни", — йдеться у повідомленні.

Окрім того, 35 безпілотників-імітаторів були локаційно втрачені, що означає, що вони не досягли цілей і не спричинили руйнувань.

"Внаслідок російської атаки постраждали Харківщина, Сумщина, Одещина та Донеччина", — додали у повітряних силах.

ППО відбиття атаки РФ
Кількість збитих ворожих цілей. Фото: Повітряні сили

Нагадаємо, вночі безпілотники атакували Сумську область. Також вибухи лунали у Київській області.

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