Обстріл України 30 березня — сили ППО збили 65 російських безпілотників

РФ вночі запустила понад 100 дронів — скільки цілей збила ППО
У ніч проти неділі, 30 березня, російські війська здійснили масовану атаку по території України, застосувавши 111 ударних безпілотників типу Shahed та дронів-імітаторів. Також окупанти вдарили балістичною ракетою.
Про це повідомили у Повітряних силах ЗСУ.
Скільки цілей збили сили ППО
За даними Повітряних сил, росіяни запускали БпЛА із Міллерово, Курська, Брянська, Приморсько-Ахтарська (РФ) та Чауди (Крим). Балістичну ракету випустили з території Ростовської області.
"Підтверджено збиття 65 ударних БпЛА типу Shahed та безпілотників інших типів на півночі, півдні, сході та в центрі країни", — йдеться у повідомленні.
Окрім того, 35 безпілотників-імітаторів були локаційно втрачені, що означає, що вони не досягли цілей і не спричинили руйнувань.
"Внаслідок російської атаки постраждали Харківщина, Сумщина, Одещина та Донеччина", — додали у повітряних силах.
Нагадаємо, вночі безпілотники атакували Сумську область. Також вибухи лунали у Київській області.
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