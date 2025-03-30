Обстрел Украины 30 марта — силы ПВО сбили 65 российских беспилотников

РФ ночью запустила более 100 дронов — сколько целей сбила ПВО
В ночь на воскресенье, 30 марта, российские войска осуществили массированную атаку по территории Украины, применив 111 ударных беспилотников типа Shahed и дронов-имитаторов. Также оккупанты ударили баллистической ракетой.
Об этом сообщили в Воздушных силах ВСУ.
Сколько целей сбили силы ПВО
По данным Воздушных сил, россияне запускали БпЛА из Миллерово, Курска, Брянска, Приморско-Ахтарска (РФ) и Чауды (Крым). Баллистическую ракету выпустили с территории Ростовской области.
"Подтверждено сбитие 65 ударных БпЛА типа Shahed и беспилотников других типов на севере, юге, востоке и в центре страны", — говорится в сообщении.
Кроме того, 35 беспилотников-имитаторов были локально потеряны, что означает, что они не достигли целей и не вызвали разрушений.
"В результате российской атаки пострадали Харьковская, Сумская, Одесская и Донецкая области", — добавили в воздушных силах.
Напомним, ночью беспилотники атаковали Сумскую область. Также взрывы раздавались в Киевской области.
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