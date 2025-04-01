Ночью на Запорожском направлении уничтожены ракеты Х-59/69

Военнослужащий ВСУ. Фото: Генштаб ВСУ

В ночь на 1 апреля Россия запустила по Запорожскому направлению две управляемые авиаракеты Х-59/69. Вражеские воздушные средства были успешно уничтожены украинскими защитниками.

Об этом сообщили в Воздушных силах ВСУ.

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Отмечается, что атака была осуществлена около 21:00 31 марта. Обе ракеты были успешно уничтожены силами противовоздушной обороны Украины. Благодаря оперативной работе ПВО удалось предотвратить возможные разрушения и жертвы.

Сообщение ВС ВСУ о сбитых ракетах. Фото: Воздушные силы ВСУ.

Что такое ракеты Х-59 и Х-69

Ракеты Х-59 и Х-69 относятся к классу высокоточного авиационного оружия. Х-59 — это советская разработка, модернизированная в России, предназначенная для поражения наземных целей, таких как склады, командные пункты, мосты, укрепления и инфраструктурные объекты. Она имеет дальность действия до 290 км и оснащается телевизионной или инерционной системой наведения.

Ракета Х-69 является глубоко модернизированной версией Х-59, предназначенной для прорыва систем ПВО противника. Она имеет уменьшенную радиолокационную заметность, модернизированную систему наведения и дальность полета более 300 км. Обе ракеты запускаются с самолетов типа Су-34, Су-30 или Су-35, что позволяет врагу осуществлять атаки на большом расстоянии, не заходя в зону поражения украинских ПВО.

Напомним, вчера, 31 марта стало известно, сколько удалось сбить вражеских дронов силам ПВО.

Также в Воздушных силах ВСУ посчитали, сколько дронов и ракет сбили над Украиной в течение марта.

А военно-политический обозреватель заявил, что Россия начала применять новую тактику атак по Одесской области.