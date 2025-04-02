Украина сбила 41 Shahed во время массированной атаки РФ

Боец ВСУ возле сбитого дрона. Фото архивное иллюстративное: ПС ВСУ

Российские войска в ночь на 2 апреля осуществили массированную атаку с использованием дронов-камикадзе и беспилотников-имитаций. В целом противник применил 74 беспилотных летательных аппарата, в частности ударные дроны типа Shahed и другие имитационные БпЛА.

Об этом сообщила пресс-служба Воздушных сил Вооруженных сил Украины.

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Атака началась в 20:00 1 апреля и продолжалась до утра 2 апреля. По данным Воздушных сил ВСУ, атака осуществлялась с разных направлений — из Миллерово и Приморско-Ахтарска в РФ, а также из Чауды, что во временно оккупированном Крыму.

К отражению воздушного удара были привлечены силы авиации, зенитные ракетные подразделения, средства радиоэлектронной борьбы и мобильные огневые группы.

По состоянию на 9:00 украинским силам удалось сбить 41 ударный дрон типа Shahed на севере, юге и востоке страны.

Количество сбитых целей. Фото: инфографика ВС ВСУ

Кроме того, еще 20 беспилотников-имитаций, зафиксированных во время атаки, были "потеряны локально".

Несмотря на успешную оборону, в результате российской атаки пострадали несколько регионов — под удар попали Харьковская, Донецкая и Одесская области. Информация о последствиях уточняется.

Напомним, несколько дней назад Россия атаковала промышленную зону в Харькове, нанеся тактику повторных ударов.

Также вчера стало известно, что украинские силы ПВО успешно сбили две ракеты на Запорожском направлении.

Недавно в Воздушных силах назвали количество сбитых российских ракет и дронов в течение марта.