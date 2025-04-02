Какова ситуация на Северском направлении и чем важен город Северск для ВСУ

Начальник пункта управления батальона беспилотных систем 4-й бригады оперативного назначения "Рубеж" НГУ Евгений "Скиф" Оропай. Фото: Евгений Оропай/Facebook

Начальник пункта управления батальона беспилотных систем 4-й бригады оперативного назначения "Рубеж" НГУ Евгений "Скиф" Оропай рассказал, какая сейчас ситуация на Северском направлении и чем Северск важен. Кроме того, он отметил, что был случай, когда украинские военные были в окружении более 60 дней, но удержали Северск.

Об этом украинский военный рассказал в эфире Ранок.LIVE.

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Какова ситуация на Северском направлении и чем важен Северск

По словам Евгения, российские захватчики стремятся захватить ключевые высоты, потому что именно оттуда открывается путь к агломерации. Именно поэтому этот участок фронта - критический. Он отметил, что это — узел, который сдерживает дальнейший прорыв.

"Враг не оставляет попыток продавить линию боевого соприкосновения и все-таки зайти. Благодаря титанической работе пехотных подразделений, артиллерии, пилотов БпЛА удается удержать линию", — отметил Оропай.

Также он пояснил, что сейчас ситуация на этом направлении очень тяжелая и критическая. Следовательно, происходят ежедневные штурмы и обстрелы.

"Действительно за последнее время враг применяет все имеющиеся силы и средства, и очень долгое время ему не удается продвинуться и забрать наши позиции", — рассказал украинский защитник.

Кроме того, он объяснил, какое значение имеет именно этот участок фронта.

"Есть определенные позиции, где пехотинцы воюют почти на 270 градусов. Даже были ситуации, когда ребята почти в полном окружении более 60 дней воевали. Сложно стоять на этом участке, потому что враг действительно понимает важность, что нужно взять высоту. Для того, чтобы продвинуться именно на город Северск нужно взять определенные ключевые высоты.

Если враг займет эти ключевые позиции ему будет гораздо проще двигаться дальше и быстрее он сможет занимать и обстреливать Северск. Враг будет продвигаться за Северск вглубь нашей территории. Поэтому сейчас этот участок имеет ключевое значение на этом направлении", — резюмировал Евгений "Скиф" Оропай.

Напомним, что недавно командир 1 штурмового батальона 3 ОШБр Владимир Фокин сказал, что Россия готовится к масштабному наступлению. По его прогнозам, это может произойти в апреле этого года.

В свою очередь, нардеп Вениславский рассказал, существует ли реальная угроза нового масштабного наступления РФ.