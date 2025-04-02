Росія хоче захопити всю Луганщину до переговорів — пояснення ISW

Російські військовослужбовці. Фото: росзМІ

Росія продовжує нарощувати зусилля на північному сході від Лимана, готуючи умови для можливого захоплення як самого міста, так і Борової. Геолокаційні дані, що з’явилися 1 квітня, підтверджують недавнє просування російських військ на північний захід від Новолюбівки — населений пункт, ймовірно, вже перебуває під контролем окупаційних військ.

Про це йдеться у звіті аналітиків Інституту вивчення війни (ISW).

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Також підтверджено наступальні дії поблизу населеного пункту Нове, а український аналітик Костянтин Машовець повідомив про просування противника до околиць Катеринівки.

Аналітики помітили, що перші ознаки російського форсування річки Жеребець з’явилися ще в січні 2025 року. Відтоді ворог повільно, але стабільно розширює свій плацдарм на західному березі. Після кількамісячних наступів з лівого берега, російським військам вдалося закріпитися і створити плацдарм, придатний для майбутніх атак. Основу цих дій становлять підрозділи 3-ї та 144-ї мотострілецьких дивізій 20-ї загальновійськової армії Московського військового округу.

Карта бойових дій. Фото: ISW

Росія давить піхотою і має значну перевагу в чисельності військ

На цьому напрямку Росія робить ставку на чисельну перевагу. Представник української бригади повідомив, що з початку року окупанти атакують майже виключно піхотою, практично не залучаючи бронетехніку.

ISW також не фіксувала масштабних механізованих атак у цьому районі у 2025 році. Згідно з даними угруповання "Хортиця", росіяни значно збільшили кількість атак з боку піхоти, використовуючи добре підготовлених контрактників. За словами іншої української бригади, співвідношення живої сили на деяких ділянках фронту становить 1 до 10 не на користь ЗСУ.

Які бойові задачі можуть стояти в російських військ в Луганській області

Росія, ймовірно, прагне об'єднати свій плацдарм біля Новолюбівки з іншим — біля Макіївки. Це дозволить створити ширший виступ для атак на Борову, зокрема на південний схід від неї. Попереднє просування на північний схід від цього населеного пункту спостерігалося ще в січні. Аналітики припускають, що ворог може спробувати обійти лінію оборони Новосергіївка – Дружелюбівка – Новий Мир, змушуючи ЗСУ відступати.

Іншим потенційним напрямком атаки є Іванівка, з якої росіяни можуть просуватися у напрямку Колодязів, Дробишевого та Карлівки, намагаючись створити новий фронт уздовж річки Нітрій, щоби вдарити по Лиману з північного сходу та сходу. Одночасна активізація на підступах до Торського лише підсилює ризик для оборони Лимана.

Росія прагне захопити всю Луганську область і так виконати одну з "причин" вторгнення

Крім того, розширення плацдарму може свідчити про намір Росії завершити захоплення всієї Луганської області. Нині Україна утримує близько 1% території області, що становить орієнтовно 266 кв. км. Російські сили втратили повний контроль над цією адміністративною одиницею після українського контрнаступу восени 2022 року.

Повернення повного контролю над Луганщиною стало б як важелем тиску на міжнародних переговорах, так і символічною перемогою для Кремля на внутрішньому фронті. ISW розцінює ескалацію бойових дій як спробу Росії покращити свої позиції перед потенційними мирними переговорами, які Москва поки що спеціально зриває.

Нагадаємо, нещодавно моніторингова служба DeepState проаналізувала, яку площу територій захопили російські війська у березні 2025 року.

Також у Верховній Раді України відповіли, чи буде Росія робити нові масштабні наступи на фронті.

Попри це, кілька днів тому стало відомо, що ЗСУ звільнили на Луганщині населений пункт від окупантів.