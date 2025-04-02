Россия хочет захватить всю Луганщину до переговоров — объяснение ISW

Российские военнослужащие. Фото: росСМИ

Россия продолжает наращивать усилия на северо-востоке от Лимана, готовя условия для возможного захвата как самого города, так и Боровой. Геолокационные данные, появившиеся 1 апреля, подтверждают недавнее продвижение российских войск на северо-запад от Новолюбовки — населенный пункт, вероятно, уже находится под контролем оккупационных войск.

Об этом говорится в отчете аналитиков Института изучения войны (ISW).

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Также подтверждены наступательные действия вблизи населенного пункта Новое, а украинский аналитик Константин Машовец сообщил о продвижении противника к окрестностям Катериновки.

Аналитики заметили, что первые признаки российского форсирования реки Жеребец появились еще в январе 2025 года. С тех пор враг медленно, но стабильно расширяет свой плацдарм на западном берегу. После нескольких месяцев наступлений с левого берега, российским войскам удалось закрепиться и создать плацдарм, пригодный для будущих атак. Основу этих действий составляют подразделения 3-й и 144-й мотострелковых дивизий 20-й общевойсковой армии Московского военного округа.

Карта боевых действий. Фото: ISW

Россия давит пехотой и имеет значительное преимущество в численности войск

На этом направлении Россия делает ставку на численное преимущество. Представитель украинской бригады сообщил, что с начала года оккупанты атакуют почти исключительно пехотой, практически не привлекая бронетехнику.

ISW также не фиксировала масштабных механизированных атак в этом районе в 2025 году. Согласно данным группировки "Хортица", россияне значительно увеличили количество атак со стороны пехоты, используя хорошо подготовленных контрактников. По словам другой украинской бригады, соотношение живой силы на некоторых участках фронта составляет 1 к 10 не в пользу ВСУ.

Какие боевые задачи могут стоять у российских войск в Луганской области

Россия, вероятно, стремится объединить свой плацдарм возле Новолюбовки с другим - возле Макеевки. Это позволит создать более широкий выступ для атак на Боровую, в частности к юго-востоку от нее. Предыдущее продвижение на северо-восток от этого населенного пункта наблюдалось еще в январе. Аналитики предполагают, что враг может попытаться обойти линию обороны Новосергиевка — Дружелюбовка - Новый Мир, заставляя ВСУ отступать.

Другим потенциальным направлением атаки является Ивановка, из которой россияне могут продвигаться в направлении Колодязов, Дробышево и Карловки, пытаясь создать новый фронт вдоль реки Нитрий, чтобы ударить по Лиману с северо-востока и востока. Одновременная активизация на подступах к Торскому только усиливает риск для обороны Лимана.

Россия стремится захватить всю Луганскую область и так выполнить одну из "причин" вторжения

Кроме того, расширение плацдарма может свидетельствовать о намерении России завершить захват всей Луганской области. Сейчас Украина удерживает около 1% территории области, что составляет ориентировочно 266 кв. км. Российские силы потеряли полный контроль над этой административной единицей после украинского контрнаступления осенью 2022 года.

Возвращение полного контроля над Луганщиной стало бы как рычагом давления на международных переговорах, так и символической победой для Кремля на внутреннем фронте. ISW расценивает эскалацию боевых действий как попытку России улучшить свои позиции перед потенциальными мирными переговорами, которые Москва пока специально срывает.

Напомним, недавно мониторинговая служба DeepState проанализировала, какую площадь территорий захватили российские войска в марте 2025 года.

Также в Верховной Раде Украины ответили, будет ли Россия делать новые масштабные наступления на фронте.

Несмотря на это, несколько дней назад стало известно, что ВСУ освободили на Луганщине населенный пункт от оккупантов.