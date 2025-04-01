Яку територію РФ захопила у березні - статистика DeepState

Російські окупанти. Фото: росЗМІ

Російські війська у березні 2025 року захопили 133 квадратних кілометри української території. Це на 59 квадратних кілометрів менше, аніж було у лютому.

Про це повідомила пресслужба DeepState у Telegram у вівторок, 1 квітня.

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Захоплені території у березні

"За березень ворог окупував 133 квадратних кілометрів української території — це показник співставний з квітнем та червнем 2024 року", — йдеться у повідомленні.

Аналітики зазначили, що це свідчить про падіння результативності російських військ. Водночас у порівнянні з листопадом місячні втрати території України впали у майже шість разів.

Однак росіяни поновили наступальні операції на кількох напрямках, а в другій половині березня почала суттєво зростати інтенсивність на Покровському напрямку.

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Попри велику втому у Силах Оборони українським воїнам вдається мінімізувати успіхи противника: в полон потрапляють окупанти, які пройшли лише базову військову підготовку за три-чотири дні.

"На жаль, зараз у них є своєрідний резерв у вигляді курського угруповування і велике питання куди його перекинуть чи розділять", — додали в DeepState.

Скриншот допису DeepState

Нагадаємо, генерал-лейтенант ЗСУ у відставці Ігор Романенко повідомив, що РФ хоче сформувати буферну зону на території Сумської області.

За словами Головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського, за попередній тиждень росіяни втратили понад 400 одиниць артилерії.