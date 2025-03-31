Ворог втратив понад 400 одиниць артилерії за тиждень, — Сирський

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський. Фото: пресслужба ЗСУ

Українські військові продовжують ліквідовувати російських загарбників та їхню техніку на нашій території. Так, за минулий тиждень воїни знищили понад 400 одиниць артилерії ворога.

Відповідне відео оприлюднив Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський у Telegram у понеділок, 31 березня.

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Сирський повідомив, що завдяки влучним ураженням дронами, контрбатарейній боротьбі та професійній роботі всіх складових Сил оборони, лише за минулий тиждень втрати ворога в артилерійських системах становлять 408 одиниць.

А від початку 2025 року російські окупанти втратили 4 005 своїх артсистем. Головком подякував захисникам за ефективну бойову роботу.

Скриншот допису Сирського

Нагадаємо, в ОСУВ "Хортиця" повідомили про знищення ворожої бронетехніки на Покровському напрямку.

Також нещодавно дрони батальйону безпілотних систем "Стрікс" у складі 47-ї ОМБр "Маґура" знищили російську техніку на Курському напрямку.