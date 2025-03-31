Враг потерял более 400 единиц артиллерии за неделю, - Сырский

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский. Фото: пресс-служба ВСУ

Украинские военные продолжают ликвидировать российских захватчиков и их технику на нашей территории. Так, за прошедшую неделю воины уничтожили более 400 единиц артиллерии врага.

Соответствующее видео обнародовал Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский в Telegram в понедельник, 31 марта.

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Сирский сообщил, что благодаря точным поражениям дронами, контрбатарейной борьбе и профессиональной работе всех составляющих Сил обороны, только за прошедшую неделю потери врага в артиллерийских системах составляют 408 единиц.

А с начала 2025 года российские оккупанты потеряли 4 005 своих артсистем. Головком поблагодарил защитников за эффективную боевую работу.

Скриншот поста Сырского

Напомним, в ОСУВ "Хортица" сообщили об уничтожении вражеской бронетехники на Покровском направлении.

Также недавно дроны батальона беспилотных систем "Стрикс" в составе 47-й ОМБр "Магура" уничтожили российскую технику на Курском направлении.