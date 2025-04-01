Какую территорию РФ захватила в марте - статистика DeepState

В Deep State назвали площадь, которую захватила РФ в марте
Российские войска в марте 2025 года захватили 133 квадратных километра украинской территории. Это на 59 квадратных километров меньше, чем было в феврале.
Об этом сообщила пресс-служба DeepState в Telegram во вторник, 1 апреля.
Захваченные территории в марте
"За март враг оккупировал 133 квадратных километров украинской территории — это показатель сопоставим с апрелем и июнем 2024 года", — говорится в сообщении.
Аналитики отметили, что это свидетельствует о падении результативности российских войск. В то же время по сравнению с ноябрем месячные потери территории Украины упали почти в шесть раз.
Однако россияне возобновили наступательные операции на нескольких направлениях, а во второй половине марта начала существенно расти интенсивность на Покровском направлении.
Несмотря на большую усталость в Силах Обороны украинским воинам удается минимизировать успехи противника: в плен попадают оккупанты, которые прошли только базовую военную подготовку за три-четыре дня.
"К сожалению, сейчас у них есть своеобразный резерв в виде курской группировки и большой вопрос куда его перебросят или разделят", — добавили в DeepState.
Напомним, генерал-лейтенант ВСУ в отставке Игорь Романенко сообщил, что РФ хочет сформировать буферную зону на территории Сумской области.
По словам Главнокомандующего ВСУ Александра Сирского, за предыдущую неделю россияне потеряли более 400 единиц артиллерии.
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