Какую территорию РФ захватила в марте - статистика DeepState

Российские оккупанты. Фото: росСМИ

Российские войска в марте 2025 года захватили 133 квадратных километра украинской территории. Это на 59 квадратных километров меньше, чем было в феврале.

Об этом сообщила пресс-служба DeepState в Telegram во вторник, 1 апреля.

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Захваченные территории в марте

"За март враг оккупировал 133 квадратных километров украинской территории — это показатель сопоставим с апрелем и июнем 2024 года", — говорится в сообщении.

Аналитики отметили, что это свидетельствует о падении результативности российских войск. В то же время по сравнению с ноябрем месячные потери территории Украины упали почти в шесть раз.

Однако россияне возобновили наступательные операции на нескольких направлениях, а во второй половине марта начала существенно расти интенсивность на Покровском направлении.

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Несмотря на большую усталость в Силах Обороны украинским воинам удается минимизировать успехи противника: в плен попадают оккупанты, которые прошли только базовую военную подготовку за три-четыре дня.

"К сожалению, сейчас у них есть своеобразный резерв в виде курской группировки и большой вопрос куда его перебросят или разделят", — добавили в DeepState.

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Напомним, генерал-лейтенант ВСУ в отставке Игорь Романенко сообщил, что РФ хочет сформировать буферную зону на территории Сумской области.

По словам Главнокомандующего ВСУ Александра Сирского, за предыдущую неделю россияне потеряли более 400 единиц артиллерии.