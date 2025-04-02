Маркус назвал причину неудачи контрнаступления ВСУ в 2023 году

Военнослужащий Валерий Маркус. Фото: скриншот из видео

Военнослужащий Валерий Маркус рассказал, почему в 2023 году потерпело неудачу анонсированное контрнаступление Вооруженных сил Украины на фронте. По его словам, "контрнаступлением" называли конкретную операцию.

Об этом Маркус сказал в интервью Youtube-каналу "У ліжку".

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"Контрнаступлением все называли конкретную операцию. То есть контрнаступление в том контексте следует воспринимать, как собственное название конкретной операции. С точки зрения четко определенных дефиниций — это не было никакое контрнаступление", — сказал Маркус.

По его словам, им назвали конкретный план, который провалился в первые же часы и "не выстрелил". Поэтому дальше ВСУ просто продолжили наступление. Военный поделился, что задавал себе вопрос о том, что надо было изменить, чтобы этот план удался.

"Мы пытались сделать какой-то анализ проведенных действий постфактум. Мы не придумали, поэтому искать причины, почему оно не удалось — вообще, мне кажется, смысла нет. Я не понимаю, как оно могло удаться. Понимаете, это история не двух, не трех недель", — отметил Маркус.

Он уточнил, что это история, которая началась не от старта операции, она развивалась за полгода до этого: как происходило планирование, подготовка, какие подразделения были привлечены. Военный добавил, что до сих пор не понимает, как "можно было сделать ошибки в столь очевидных вещах", и не понимает, как остальные этого не видели.

Напомним, секретарь комитета по безопасности Верховной Рады Украины Роман Костенко сообщил, что Россия не сможет вести наступление сразу на трех направлениях фронта.

А в ISW предупредили, что российские войска планируют расширить плацдарм в Луганской области.