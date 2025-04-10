Ситуация на фронте по состоянию на 10 апреля — новая сводка Генштаба ВСУ

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский. Фото: Генштаб ВСУ

По состоянию на 1142-е сутки полномасштабного вторжения России в Украину, ситуация на фронте остается чрезвычайно напряженной. За прошедшие сутки украинские защитники зафиксировали 149 боевых столкновений по всей линии фронта.

Об этом сообщила пресс-служба Генштаба ВСУ.

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Российская армия осуществила по меньшей мере 94 авиационные атаки по позициям Вооруженных Сил Украины и населенным пунктам. Агрессор сбросил 162 управляемые авиабомбы, провел более 6300 артиллерийских обстрелов, включая 96 ударов из реактивных систем залпового огня. Для ударов также привлекли почти 2900 дронов-камикадзе.

Ударам подверглись населенные пункты на Сумщине — Петрушевка, Турья, Малая Рыбица, Краснополье, Угроиды, а также Гуляйполе в Запорожье.

Несмотря на массированные атаки, украинские войска продолжают наносить ответные удары. В течение суток артиллерия и авиация Сил обороны поразили 11 районов скопления живой силы и техники врага, а также один зенитный комплекс и две пушки.

Что происходило на горячих направлениях фронта

Харьковское направление. Фото: Генштаб ВСУ

На Харьковщине армия РФ пять раз штурмовала позиции ВСУ возле Волчанска, Каменки и Фиголевки, пытаясь прорвать оборону. Все попытки были отбиты. Подобная ситуация наблюдалась и на Купянском направлении, где украинские защитники удержали рубежи у Загрызово и Новой Кругляковки.

Купянское направление. Фото: Генштаб ВСУ

На Лиманском направлении наблюдалась наибольшая интенсивность боевых действий — 27 атак. Противник пытался продвинуться вблизи Надежды, Катериновки, Ямполовки и других населенных пунктов, но понес потери.

Лиманское направление. Фото: Генштаб ВСУ

Не уменьшается давление и на Покровском направлении — 40 атак за сутки. Враг штурмовал позиции вблизи Елизаветовки, Зеленого Поля, Лисовки и ряда других населенных пунктов, однако все его попытки были остановлены.

Покровское направление. Фото: Генштаб ВСУ

Северское направление. Фото: Генштаб ВСУ

Также активизировались бои на Торецком, Гуляйпольском, Ореховском и Новопавловском направлениях, где враг атаковал десятки раз, но без успеха.

Краматорское направление. Фото: Генштаб ВСУ

На Курщине, где российские войска пытаются расширить зону влияния, было отражено 19 атак, зафиксировано 46 авиаударов, включая использование 82 управляемых бомб, и более 400 артиллерийских обстрелов.

На Волыни, Полесье и Приднепровье изменений в активности противника не наблюдается.

Украинские воины продолжают уничтожать живую силу и технику врага. За последние сутки оккупанты потеряли 1420 человек, три танка, 12 бронированных машин, 70 артиллерийских систем, более сотни беспилотников, а также десятки единиц автомобильной и специальной техники.

Напомним, Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский объяснил в интервью, почему не удалось выбить российские войска из Бахмута и Соледара.

Также ранее аналитики Института исследования войны объяснили, почему российское наступление замедлилось.