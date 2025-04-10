Ситуация на фронте по состоянию на 10 апреля — новая сводка Генштаба ВСУ

Россия атаковала Украину 6300 раз за сутки — ситуация на фронте
По состоянию на 1142-е сутки полномасштабного вторжения России в Украину, ситуация на фронте остается чрезвычайно напряженной. За прошедшие сутки украинские защитники зафиксировали 149 боевых столкновений по всей линии фронта.
Об этом сообщила пресс-служба Генштаба ВСУ.
Ситуация на фронте по состоянию на 10 апреля
Российская армия осуществила по меньшей мере 94 авиационные атаки по позициям Вооруженных Сил Украины и населенным пунктам. Агрессор сбросил 162 управляемые авиабомбы, провел более 6300 артиллерийских обстрелов, включая 96 ударов из реактивных систем залпового огня. Для ударов также привлекли почти 2900 дронов-камикадзе.
Ударам подверглись населенные пункты на Сумщине — Петрушевка, Турья, Малая Рыбица, Краснополье, Угроиды, а также Гуляйполе в Запорожье.
Несмотря на массированные атаки, украинские войска продолжают наносить ответные удары. В течение суток артиллерия и авиация Сил обороны поразили 11 районов скопления живой силы и техники врага, а также один зенитный комплекс и две пушки.
Что происходило на горячих направлениях фронта
На Харьковщине армия РФ пять раз штурмовала позиции ВСУ возле Волчанска, Каменки и Фиголевки, пытаясь прорвать оборону. Все попытки были отбиты. Подобная ситуация наблюдалась и на Купянском направлении, где украинские защитники удержали рубежи у Загрызово и Новой Кругляковки.
На Лиманском направлении наблюдалась наибольшая интенсивность боевых действий — 27 атак. Противник пытался продвинуться вблизи Надежды, Катериновки, Ямполовки и других населенных пунктов, но понес потери.
Не уменьшается давление и на Покровском направлении — 40 атак за сутки. Враг штурмовал позиции вблизи Елизаветовки, Зеленого Поля, Лисовки и ряда других населенных пунктов, однако все его попытки были остановлены.
Также активизировались бои на Торецком, Гуляйпольском, Ореховском и Новопавловском направлениях, где враг атаковал десятки раз, но без успеха.
На Курщине, где российские войска пытаются расширить зону влияния, было отражено 19 атак, зафиксировано 46 авиаударов, включая использование 82 управляемых бомб, и более 400 артиллерийских обстрелов.
На Волыни, Полесье и Приднепровье изменений в активности противника не наблюдается.
Украинские воины продолжают уничтожать живую силу и технику врага. За последние сутки оккупанты потеряли 1420 человек, три танка, 12 бронированных машин, 70 артиллерийских систем, более сотни беспилотников, а также десятки единиц автомобильной и специальной техники.
Напомним, Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский объяснил в интервью, почему не удалось выбить российские войска из Бахмута и Соледара.
Также ранее аналитики Института исследования войны объяснили, почему российское наступление замедлилось.
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