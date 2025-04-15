РФ повернула бронетехніку на фронт — деталі від ISW

Російські окупанти на танках. Ілюстративне фото: AFP

Російські війська повернулися до використання бронетехніки на фронті. Тривалий час росіяни обмежено застосовували її.

Про це пише ISW у вівторок, 15 квітня.

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Використання бронетехніки

За словами аналітиків, росіяни активізують використання бронетехніки на всьому фронті. Наприкінці 2024 року — на початку 2025 року бронетехніка виконувала переважно функції вогневої підтримки, а війська покладалися на піхотні атаки

Речник Луганського угруповання ЗСУ Дмитро Запорожець заявив, що 12 квітня українські війська відбили посилену ротну механізовану атаку росіян у напрямку Ступочок та Кліщіївки біля Часового Яру. В ній брали участь 13 бронемашин, кілька цивільних автомобілів і мотоцикли.

Бригада, які діє в напрямку Новопавлівки, показала кадри, як росіяни проводять посилену ротну механізовану атаку з використанням понад 20 одиниць бронетехніки, зокрема, понад 10 БМП і декількох танків. Вони намагалися просунутися хвилею мотоциклів попереду атакуючої бронетехніки, аби швидко дістатися до українських позицій.

Інша українська бригада, яка діє неподалік, заявила про штурм біля Вільного Поля, де вдалося знищити два танки і 12 БМП Росії.

14 квітня Національна гвардія опублікувала кадри, на яких російські війська проводять посилену ротну механізовану атаку з трьома танками, 18 БМП та невстановленою кількістю бойових машин МТ-ЛБ і 41 мотоциклом на Запорізькому напрямку. Там вдалося відбити атаку та знищити два БМП і один БТР.

Зміна тактики РФ на фронті

Раніше російські війська переважно покладалися на невеликі піхотні групи для просування, а бронетехніку використовували для транспортування піхоти до лінії фронту і вогневої підтримки атак.

Наразі вони продовжують наступи невеликими піхотними групами, але знову залучають бронетехніку до фронтових штурмових операцій.

Водночас речник "Хортиці" Віктор Трегубов повідомив, що російські війська використовують більше цивільних автівок на Покровському напрямку через їхню кращу маневровість для ухилення від дронів. За його словами, саме безпілотники роблять використання бронетехніки росіян неефективним.

Нагадаємо, військовий 5-ї ОШБр Юрій Сиротюк в ефірі Ранок.LIVE повідомив про посилення штурмів росіян на Бахмутському напрямку.

А на Харківському напрямку спостерігається збільшення активності ворога, він нарощує особовий склад.