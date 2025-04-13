На якому напрямку найбільше боєзіткнень за добу — зведення Генштабу

На фронті відбулося 120 боєзіткнень — де найважча ситуація
В Україні триває 1145-й день повномасштабного вторгнення Росії. За минулу добу на фронті відбулося 120 бойових зіткнень з російськими військами.
Про це повідомила пресслужба Генштабу ЗСУ у Facebook.
Ситуація на напрямках фронту
На Харківському напрямку захисники двічі зупинили російські ДРГ в напрямках Рідного (Перовське) та Тихого.
На Куп’янському напрямку за добу відбулося дві атаки окупантів: Сили оборони відбили штурмові дії в районах Загризового та Нової Кругляківки.
На Лиманському напрямку росіяни атакували 18 разів, намагаючись просунутися вперед поблизу населених пунктів Надія, Твердохлібове, Новомихайлівка, Катеринівка, Нове та в напрямках Ольгівки, Греківки, Зеленої Долини, Зарічного та Торського.
На Сіверському напрямку воїни відбили три ворожі атаки, ворог намагався просунутися у бік Григорівки та в районі Білогорівки.
На Краматорському напрямку зафіксовано 11 боєзіткнень у районі Часового Яру, в напрямку Предтечиного та західніше Андріївки.
На Торецькому напрямку ворог здійснив 16 атак в районах Дачного, Диліївки, Щербинівки та Торецька.
На Покровському напрямку захисники зупинили 31 штурмову й наступальну дію агресора в бік населених Калинове, Єлизаветівка, Успенівка, Лисівка, Котлине, Новосергіївка, Троїцьке, Котлярівка, Преображенка, Водяне Друге, Новоукраїнка, Андріївка та в районі Срібного.
На Новопавлівському напрямку захисники відбили п’ять атак РФ у районі Костянтинополя та у напрямку Шевченко.
На Оріхівському напрямку бійці зупинили одну атаку росіян в напрямку Малих Щербаків.
На Придніпровському напрямку ворог здійснив чотири безуспішні спроби просунутись у бік позицій захисників.
В операційній зоні на Курщині відбулося 23 бойових зіткнення, а також ворог завдав 71 авіаційний удар із застосуванням 133 керованих авіаційних бомб та здійснив 542 обстріли артилерією позицій наших військ й населених пунктів.
Раніше ISW писав, що росіяни змінили тактику ударів по Україні з метою перевантажити протиповітряну оборону.
А заступник командира 3-ї ОШБр Максим Жорін заявив, що не розуміє панічних настроїв щодо ситуації на Сумщині.
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