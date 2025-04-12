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Жорін прокоментував ситуацію на Сумському напрямку

12 квітня 2025 16:39
Аркадій Пастула - Редактор
Жорін прокоментував ситуацію на Сумському напрямку та відповів на панічні настрої
Максим Жорін. Фото: t.me/MaksymZhorin
Аркадій Пастула - Редактор

Заступник командира Третьої ОШБр Максим Жорін прокоментував ситуацію на Сумському напрямку. Він наголосив, що не розуміє панічних настроїв.

Про це Максим Жорін написав у Telegram у суботу, 12 квітня.

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Жорін зазначив, що на Сумщині постійно відбуваються спроби прорвати кордон. Крім того, фіксується робота ворожих диверсійно-розвідувальних груп. За його словами, обстрілюють область постійно.

Наразі суттєвих успіхів окупантів на Сумському напрямку немає. Жорін наголосив, що ЗСУ давно навчилися протидіяти противнику в таких умовах.

"Інше питання — це плани та нинішня стратегія РФ. Вони намагаються розтягнути лінію бойового зіткнення, перекидаючи сили на різні напрямки та відкриваючи нові ділянки бойових дій. Просто треба бути готовими до різних подій та бути в курсі актуальної ситуації", — додав він.

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Допис Жоріна. Фото: скриншот

Нагадаємо, український лідер Володимир Зеленський заявив, що російські окупанти будуть продовжувати спроби наступу на Сумщину та Харківщину.

Раніше головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський зазначив про початок нового етапу широкомасштабного наступу загарбників.

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