Жорин прокомментировал ситуацию на Сумском направлении и ответил на панические настроения

Максим Жорин. Фото: t.me/MaksymZhorin

Заместитель командира Третьей ОШБр Максим Жорин прокомментировал ситуацию на Сумском направлении. Он подчеркнул, что не понимает панических настроений.

Об этом Максим Жорин написал в Telegram в субботу, 12 апреля.

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Ситуация в Сумской области

Жорин отметил, что на Сумщине постоянно происходят попытки прорвать границу. Кроме того, фиксируется работа вражеских диверсионно-разведывательных групп. По его словам, обстреливают область постоянно.

Сейчас существенных успехов оккупантов на Сумском направлении нет. Жорин отметил, что ВСУ давно научились противодействовать противнику в таких условиях.

"Другой вопрос — это планы и нынешняя стратегия РФ. Они пытаются растянуть линию боевого соприкосновения, перебрасывая силы на разные направления и открывая новые участки боевых действий. Просто надо быть готовыми к различным событиям и быть в курсе актуальной ситуации", — добавил он.

Пост Жорина. Фото: скриншот

Напомним, украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что российские оккупанты будут продолжать попытки наступления на Сумскую и Харьковскую области.

Ранее главнокомандующий ВСУ Александр Сырский отметил о начале нового этапа широкомасштабного наступления захватчиков.