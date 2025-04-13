Росія повернулася до типової тактики ударів по Україні — що це означає

Мобільна група ППО. Фото: Генштаб ЗСУ

Російські війська наприкінці березня — на початку квітня 2025 року відновили більш типову схему завдання ударів. Раніше був зафіксований "сплеск" ударів великої дальності.

Про це йдеться у звіті ISW.

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Удари РФ по Україні

Протягом останніх тижнів росіяни завдавали ударів, які більш схожі січневі-лютневі атаки, але з використанням меншої кількості ракет.

"Російські війська не завдали жодного удару по Україні 7 квітня — на наступний день після того, як 6 квітня завдали свого найбільшого удару за останній місяць, — але відтоді відновили щоденні удари", — зазначають аналітики.

Перемир'я в Україні

Російські офіційні особи досі відмовлялися від тимчасового припинення вогню, яке, ймовірно, запропонував президенту РФ Володимиру Путіну спецпосланник очільникам Білого дому Дональда Трампа Стів Віткофф під час візиту до Росії.

ISW пише, що запропоноване припинення ударів по об'єктах енергетики не вимагатиме від Росії припинення всіх дронових та ракетних атак, але пропонується загальне припинення вогню вздовж нинішньої лінії фронту та у повітрі і на морі. Це, ймовірно, вимагатиме від Росії припинення всіх ударів по Україні.

Переговори щодо припинення вогню

На думку аналітиків, російські війська затягують переговори про припинення вогню, аби "продовжувати здобувати перемоги" вздовж лінії фронту і завдавати руйнівних ударів на великі відстані по українських оборонних промислових і цивільних об'єктах. Таким чином Росія хоче залякати цивільне населення і підірвати здатність України захищатися в майбутньому.

Для цього РФ скоригувала тактику дальніх ударів так, аби завдати значної школи цивільному населенню й залякати його.

Нещодавно українські джерела і німецьке видання BILD повідомили, що російські війська збирають безпілотники на великій висоті за кілька кілометрів від великих міст та цілей, а потім разом їх скеровують. Такими "щільними" атаками росіяни намагаються перевантажити системи ППО.

Раніше в Інституті вивчення війни повідомили, що Росія стикається зі суттєвими військовими та економічними викликами, що може змусити її припинити війну.

Також аналітики пояснили, яким чином росіяни "обходять" домовленість про припинення ударів по енергетиці.