РФ продовжує обстріли української енергетичної інфраструктури — ISW

Рятувальники ліквідовують пожежу внаслідок атаки РФ. Фото: ДСНС

Війська РФ продовжують обстріли української енергетичної інфраструктури на тлі поточних переговорів щодо деталей угоди про припинення вогню в енергетиці. На думку аналітиків ISW, це вказує на те, що Росія, можливо, використовує розпливчасті або незавершені умови припинення вогню.

Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

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Експерти ISW зазначають, що продовження атака на енергоінфраструктуру України з боку РФ вказує на те, що Росія, можливо, використовує розпливчасті або незавершені умови припинення вогню, щоб завдати ударів по українській енергетичній інфраструктурі артилерією меншої дальності. Але не крилатими ракетами великої дальності чи безпілотниками одностороннього удару.

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга та голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін 1 квітня заявили, що російські війська у вівторок вранці обстріляли об’єкти енергетичної інфраструктури міста Херсон. Внаслідок ворожої атаки без світла залишилися щонайменше 45 тисяч херсонців.

Крім того, Сибіга 1 квітня заявив, що російські війська останнім часом кілька разів порушували режим припинення вогню в енергетичній інфраструктурі.

Повідомляється, що припинення вогню щодо ударів по енергетичній інфраструктурі є мораторієм на удари на великій відстані, але залишається незрозумілим, чи забороняються умови мораторію завдавати ударів по енергетичній інфраструктурі за допомогою реактивної артилерії меншого радіусу дії.

Президент України Володимир Зеленський 11 березня заявив, що Україна пропонує "тимчасове припинення вогню в небі", яке передбачає нанесення "ракетно-бомбових і дальніх ударів". Офіційні особи США, України та Росії досягли деяких домовленостей щодо тимчасового припинення вогню щодо ударів по енергетичній інфраструктурі 25 березня. Але не повідомляють подробиць про те, чи обмежено припинення вогню виключно зброєю великої дальності.

Росіяни продовжать обстріли енергетики України — ISW

На думку експертів ISW, російські війська, ймовірно, продовжуватимуть зміцнювати свої позиції вздовж східного (лівого) берега Дніпра та інших прифронтових районів, щоб обстрілювати та знищувати українську енергетичну інфраструктуру в ближніх тилових районах. Це відбуватиметься, якщо в угоді про припинення вогню в енергетичній інфраструктурі не буде передбачено положення проти таких обстрілів.

"Російські обстріли української енергетичної інфраструктури порушують дух припинення вогню та намір президента США Дональда Трампа використовувати перемир’я в енергетичній інфраструктурі як захід зміцнення довіри для досягнення загального припинення вогню в майбутньому. Українські, російські та американські офіційні особи ще офіційно не оформили перемир’я та не представили його точні умови", — зазначають в ISW.

Нагадаємо, що Зеленський заявив, що Україна передала США необхідну інформацію про російські порушення щодо енергетики. Йдеться про удари ракетами та безпілотниками.

Також глава держави сказав, що Україна готова на безумовне припинення вогню, натомість Росія і далі хоче продовжувати війну.