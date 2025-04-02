РФ продолжает обстрелы украинской энергетической инфраструктуры - ISW

Спасатели ликвидируют пожар в результате атаки РФ. Фото: ГСЧС

Войска РФ продолжают обстрелы украинской энергетической инфраструктуры на фоне текущих переговоров относительно деталей соглашения о прекращении огня в энергетике. По мнению аналитиков ISW, это указывает на то, что Россия, возможно, использует расплывчатые или незавершенные условия прекращения огня.

Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

Читайте также:

РФ продолжает обстрелы украинской энергетики несмотря на договоренности

Эксперты ISW отмечают, что продолжение атака на энергоинфраструктуру Украины со стороны РФ указывает на то, что Россия, возможно, использует расплывчатые или незавершенные условия прекращения огня, чтобы нанести удары по украинской энергетической инфраструктуре артиллерией меньшей дальности. Но не крылатыми ракетами большой дальности или беспилотниками одностороннего удара.

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига и председатель Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин 1 апреля заявили, что российские войска во вторник утром обстреляли объекты энергетической инфраструктуры города Херсон. Вследствие вражеской атаки без света остались по меньшей мере 45 тысяч херсонцев.

Кроме того, Сибига 1 апреля заявил, что российские войска в последнее время несколько раз нарушали режим прекращения огня в энергетической инфраструктуре.

Сообщается, что прекращение огня в отношении ударов по энергетической инфраструктуре является мораторием на удары на большом расстоянии, но остается непонятным, запрещаются ли условия моратория наносить удары по энергетической инфраструктуре с помощью реактивной артиллерии меньшего радиуса действия.

Президент Украины Владимир Зеленский 11 марта заявил, что Украина предлагает "временное прекращение огня в небе", которое предусматривает нанесение "ракетно-бомбовых и дальних ударов". Официальные лица США, Украины и России достигли некоторых договоренностей о временном прекращении огня по ударам по энергетической инфраструктуре 25 марта. Но не сообщают подробностей о том, ограничено ли прекращение огня исключительно оружием большой дальности.

Россияне продолжат обстрелы энергетики Украины — ISW

По мнению экспертов ISW, российские войска, вероятно, будут продолжать укреплять свои позиции вдоль восточного (левого) берега Днепра и других прифронтовых районов, чтобы обстреливать и уничтожать украинскую энергетическую инфраструктуру в ближних тыловых районах. Это будет происходить, если в соглашении о прекращении огня в энергетической инфраструктуре не будет предусмотрено положение против таких обстрелов.

"Российские обстрелы украинской энергетической инфраструктуры нарушают дух прекращения огня и намерение президента США Дональда Трампа использовать перемирие в энергетической инфраструктуре как меру укрепления доверия для достижения общего прекращения огня в будущем. Украинские, российские и американские официальные лица еще официально не оформили перемирие и не представили его точные условия", — отмечают в ISW.

Напомним, что Зеленский заявил, что Украина передала США необходимую информацию о российских нарушениях в отношении энергетики. Говорится об ударах ракетами и беспилотниками.

Также глава государства сказал, что Украина готова на безусловное прекращение огня, зато Россия и дальше хочет продолжать войну.