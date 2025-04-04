Що може поставити під загрозу здатність РФ воювати — аналіз ISW

Військові РФ. Фото: Львівський портал

Аналітики Інституту вивчення війни розповіли, які виклики можуть поставити під загрозу здатність Росії продовжувати війну в Україні. За їхніми словами, наразі РФ стикається зі суттєвими військовими та економічними викликами.

Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

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Як зазначають експерти ISW, нині Росія стикається зі значними військовими та економічними викликами, які можуть серйозно поставити під загрозу здатність продовжувати вести повномасштабну війну в Україні. Ці фактори можуть посилити бажання Кремля досягти своїх цілей шляхом припинення вогню за посередництва або мирних переговорів у короткостроковій перспективі, якщо це можливо.

У звіті Офісу директора національної розвідки США (ODNI) зазначено, що Росія зазнала значних втрат в Україні, та що країна-агресорка має боротися з низькою якістю своїх новобранців.

У звіті ODNI наголошується, що російська економіка стикається зі значними проблемами, оскільки Росія продовжує балансувати розподіл ресурсів між оборонним промисловим виробництвом і цивільним сектором.

Американський генерал Каволі про втрати РФ

Командувач Європейського командування США (EUCOM) і Верховний головнокомандувач ОЗС НАТО в Європі (SACEUR) генерал Крістофер Каволі заявив 3 квітня, що російські сили втратили в Україні більш ніж 4 тисячі танків. Каволі нагадав, що Росія почала повномасштабну війну із загальною кількістю 13 000 танків і "починає наближатися до кінця" життєздатних танків на зберіганні.

Каволі зазначив, що Росія розширила свої можливості з виробництва снарядів, крилатих ракет і безпілотників, зокрема FPV. Генерал вважає, що Кремль готується або продовжувати наступальні операції в Україні, або почати майбутню кампанію проти країни-члена НАТО.

Крім того, американський генерал заявив, що війна в Україні "викривила" російську економіку та "сколихнула" російську оборонну промисловість. Зокрема, Каволі оцінив, що Росія зможе компенсувати значні втрати солдатів, понесені в Україні напередодні можливого конфлікту в Європі. Але зауважив, що здатність Росії компенсувати втрати матеріальних засобів залежить від здатності України завдати більших втрат.

Раніше аналітики ISW зазначали, що економічна боротьба Росії тісно пов’язана з російськими втратами на полі бою. І що Сполучені Штати чи Захід у цілому не можуть чинити максимальний тиск на Росію лише за допомогою економічних інструментів.

"Сполучені Штати можуть використати вразливі місця Росії та досягти міцнішої позиції на переговорах, продовжуючи — або збільшуючи — військову допомогу Україні, щоб українські війська могли продовжувати завдавати Росії значних втрат у живій силі та техніці", — зазначили експерти Інституту вивчення війни.

Раніше ми повідомляли, що щодня РФ мобілізує приблизно 1 000 осіб. Однак попри це, ЗС РФ втрачають на полі бою 1 200–1 500 солдатів.

Також ми інформували про те, що російські загарбники активізувалися на північному сході від Лимана. У такий спосіб вони готують умови для можливого захоплення як самого міста, так і Борової.