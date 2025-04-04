Что может поставить под угрозу способность РФ воевать - анализ ISW

Военные РФ. Фото: Львовский портал

Аналитики Института изучения войны рассказали, какие вызовы могут поставить под угрозу способность России продолжать войну в Украине. По их словам, сейчас РФ сталкивается с существенными военными и экономическими вызовами.

Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

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Как отмечают эксперты ISW, сейчас Россия сталкивается со значительными военными и экономическими вызовами, которые могут серьезно поставить под угрозу способность продолжать вести полномасштабную войну в Украине. Эти факторы могут усилить желание Кремля достичь своих целей путем прекращения огня при посредничестве или мирных переговоров в краткосрочной перспективе, если это возможно.

В отчете Офиса директора национальной разведки США (ODNI) указано, что Россия понесла значительные потери в Украине, и что страна-агрессор должна бороться с низким качеством своих новобранцев.

В отчете ODNI отмечается, что российская экономика сталкивается со значительными проблемами, поскольку Россия продолжает балансировать распределение ресурсов между оборонным промышленным производством и гражданским сектором.

Американский генерал Каволи о потерях РФ

Командующий Европейского командования США (EUCOM) и Верховный главнокомандующий ОВС НАТО в Европе (SACEUR) генерал Кристофер Каволи заявил 3 апреля, что российские силы потеряли в Украине более чем 4 тысячи танков. Каволи напомнил, что Россия начала полномасштабную войну с общим количеством 13 000 танков и "начинает приближаться к концу" жизнеспособных танков на хранении.

Каволи отметил, что Россия расширила свои возможности по производству снарядов, крылатых ракет и беспилотников, в том числе FPV. Генерал считает, что Кремль готовится либо продолжать наступательные операции в Украине, либо начать будущую кампанию против страны-члена НАТО.

Кроме того, американский генерал заявил, что война в Украине "искривила" российскую экономику и "всколыхнула" российскую оборонную промышленность. В частности, Каволи оценил, что Россия сможет компенсировать значительные потери солдат, понесенные в Украине накануне возможного конфликта в Европе. Но заметил, что способность России компенсировать потери материальных средств зависит от способности Украины нанести большие потери.

Ранее аналитики ISW отмечали, что экономическая борьба России тесно связана с российскими потерями на поле боя. И что Соединенные Штаты или Запад в целом не могут оказывать максимальное давление на Россию только с помощью экономических инструментов.

"Соединенные Штаты могут использовать уязвимые места России и достичь более прочной позиции на переговорах, продолжая — или увеличивая — военную помощь Украине, чтобы украинские войска могли продолжать наносить России значительные потери в живой силе и технике", — отметили эксперты Института изучения войны.

Ранее мы сообщали, что ежедневно РФ мобилизует примерно 1 000 человек. Однако несмотря на это, ВС РФ теряют на поле боя 1 200-1 500 солдат.

Также мы информировали о том, что российские захватчики активизировались на северо-востоке от Лимана. Таким образом они готовят условия для возможного захвата как самого города, так и Боровой.