Россия вернулась к типичной тактике ударов по Украине - что это значит

Мобильная группа ПВО. Фото: Генштаб ВСУ

Российские войска в конце марта — начале апреля 2025 года возобновили более типичную схему нанесения ударов. Ранее был зафиксирован "всплеск" ударов большой дальности.

Об этом говорится в отчете ISW.

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Удары РФ по Украине

В течение последних недель россияне наносили удары, которые более похожи на январские-февральские атаки, но с использованием меньшего количества ракет.

"Российские войска не нанесли ни одного удара по Украине 7 апреля - на следующий день после того, как 6 апреля нанесли свой самый большой удар за последний месяц, — но с тех пор возобновили ежедневные удары", — отмечают аналитики.

Перемирие в Украине

Российские официальные лица до сих пор отказывались от временного прекращения огня, которое, вероятно, предложил президенту РФ Владимиру Путину спецпосланник главы Белого дома Дональда Трампа Стив Уиткофф во время визита в Россию.

ISW пишет, что предложенное прекращение ударов по объектам энергетики не потребует от России прекращения всех дроновых и ракетных атак, но предлагается общее прекращение огня вдоль нынешней линии фронта и в воздухе и на море. Это, вероятно, потребует от России прекращения всех ударов по Украине.

Переговоры о прекращении огня

По мнению аналитиков, российские войска затягивают переговоры о прекращении огня, чтобы "продолжать одерживать победы" вдоль линии фронта и наносить разрушительные удары на большие расстояния по украинским оборонным промышленным и гражданским объектам. Таким образом Россия хочет запугать гражданское население и подорвать способность Украины защищаться в будущем.

Для этого РФ скорректировала тактику дальних ударов так, чтобы нанести значительный ущерб гражданскому населению и запугать его.

Недавно украинские источники и немецкое издание BILD сообщили, что российские войска собирают беспилотники на большой высоте в нескольких километрах от крупных городов и целей, а затем вместе их направляют. Такими "плотными" атаками россияне пытаются перегрузить системы ПВО.

Ранее в Институте изучения войны сообщили, что Россия сталкивается с существенными военными и экономическими вызовами, что может заставить ее прекратить войну.

Также аналитики объяснили, каким образом россияне "обходят" договоренность о прекращении ударов по энергетике.