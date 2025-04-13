На каком направлении больше всего боестолкновений за сутки — сводка Генштаба

На фронте произошло 120 боестолкновений — где тяжелее всего
В Украине продолжается 1145-й день полномасштабного вторжения России. За минувшие сутки на фронте произошло 120 боевых столкновений с российскими войсками.
Об этом сообщила пресс-служба Генштаба ВСУ в Facebook.
Ситуация на направлениях фронта
На Харьковском направлении защитники дважды остановили российские ДРГ в направлениях Родного (Перовское) и Тихого.
На Купянском направлении за сутки произошло две атаки оккупантов: Силы обороны отбили штурмовые действия в районах Загрызово и Новой Кругляковки.
На Лиманском направлении россияне атаковали 18 раз, пытаясь продвинуться вперед вблизи населенных пунктов Надия, Твердохлебово, Новомихайловка, Катериновка, Новое и в направлениях Ольговки, Грековки, Зеленой Долины, Заречного и Торского.
На Северском направлении воины отбили три вражеские атаки, враг пытался продвинуться в сторону Григорьевки и в районе Белогоровки.
На Краматорском направлении зафиксировано 11 боестолкновений в районе Часового Яра, в направлении Предтечиного и западнее Андреевки.
На Торецком направлении враг совершил 16 атак в районах Дачного, Дилиевки, Щербиновки и Торецка.
На Покровском направлении защитники остановили 31 штурмовое и наступательное действие агрессора в сторону населенных Калиновое, Елизаветовка, Успеновка, Лисовка, Котлиное, Новосергиевка, Троицкое, Котляровка, Преображенка, Водяное Другое, Новоукраинка, Андреевка и в районе Срибного.
На Новопавловском направлении защитники отбили пять атак РФ в районе Константинополя и в направлении Шевченко.
На Ореховском направлении бойцы остановили одну атаку россиян в направлении Малых Щербаков.
На Приднепровском направлении враг совершил четыре безуспешные попытки продвинуться в сторону позиций защитников.
В операционной зоне на Курщине произошло 23 боевых столкновения, а также враг нанес 71 авиационный удар с применением 133 управляемых авиационных бомб и совершил 542 обстрела артиллерией позиций наших войск и населенных пунктов.
Ранее ISW писал, что россияне изменили тактику ударов по Украине с целью перегрузить противовоздушную оборону.
А заместитель командира 3-й ОШБр Максим Жорин заявил, что не понимает панических настроений относительно ситуации на Сумщине.
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