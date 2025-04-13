На каком направлении больше всего боестолкновений за сутки — сводка Генштаба

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский. Фото: REUTERS

В Украине продолжается 1145-й день полномасштабного вторжения России. За минувшие сутки на фронте произошло 120 боевых столкновений с российскими войсками.

Об этом сообщила пресс-служба Генштаба ВСУ в Facebook.

Реклама

Читайте также:

Ситуация на направлениях фронта

На Харьковском направлении защитники дважды остановили российские ДРГ в направлениях Родного (Перовское) и Тихого.

Харьковское направление. Фото: Генштаб

На Купянском направлении за сутки произошло две атаки оккупантов: Силы обороны отбили штурмовые действия в районах Загрызово и Новой Кругляковки.

Купянское направление. Фото: Генштаб

На Лиманском направлении россияне атаковали 18 раз, пытаясь продвинуться вперед вблизи населенных пунктов Надия, Твердохлебово, Новомихайловка, Катериновка, Новое и в направлениях Ольговки, Грековки, Зеленой Долины, Заречного и Торского.

Лиманское направление. Фото: Генштаб

На Северском направлении воины отбили три вражеские атаки, враг пытался продвинуться в сторону Григорьевки и в районе Белогоровки.

Северское направление. Фото: Генштаб

На Краматорском направлении зафиксировано 11 боестолкновений в районе Часового Яра, в направлении Предтечиного и западнее Андреевки.

Краматорское направление. Фото: Генштаб

На Торецком направлении враг совершил 16 атак в районах Дачного, Дилиевки, Щербиновки и Торецка.

Торецкое направление. Фото: Генштаб

На Покровском направлении защитники остановили 31 штурмовое и наступательное действие агрессора в сторону населенных Калиновое, Елизаветовка, Успеновка, Лисовка, Котлиное, Новосергиевка, Троицкое, Котляровка, Преображенка, Водяное Другое, Новоукраинка, Андреевка и в районе Срибного.

Покровское направление. Фото: Генштаб

На Новопавловском направлении защитники отбили пять атак РФ в районе Константинополя и в направлении Шевченко.

Новопавловское направление. Фото: Генштаб

На Ореховском направлении бойцы остановили одну атаку россиян в направлении Малых Щербаков.

Ореховское направление. Фото: Генштаб

На Приднепровском направлении враг совершил четыре безуспешные попытки продвинуться в сторону позиций защитников.

Приднепровское направление. Фото: Генштаб

В операционной зоне на Курщине произошло 23 боевых столкновения, а также враг нанес 71 авиационный удар с применением 133 управляемых авиационных бомб и совершил 542 обстрела артиллерией позиций наших войск и населенных пунктов.

Курское направление. Фото: Генштаб

Скриншот поста Генштаба

Скриншот поста Генштаба

Скриншот поста Генштаба

Ранее ISW писал, что россияне изменили тактику ударов по Украине с целью перегрузить противовоздушную оборону.

А заместитель командира 3-й ОШБр Максим Жорин заявил, что не понимает панических настроений относительно ситуации на Сумщине.